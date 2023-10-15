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Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии
Утром на выборы, а вечером на футбол
фото из свободных источников
Роберт Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Нападающий "Барселоны" выложил в социальных сетях фотографию с избирательного участка в консульстве Польши.
"В воскресенье все зависит от нас, а не только от поля. Важен каждый голос. Все одинаково важны. А вечером давайте поддержим сборную Польши от всего сердца!" - написал футболист.
Главная борьба на парламентских выборах в Польше разворачивается между правящей консервативной партией "Право и справедливость" и либеральной оппозиционной партией "Гражданская коалиция".
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