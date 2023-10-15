Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии

Роберт Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Нападающий "Барселоны" выложил в социальных сетях фотографию с избирательного участка в консульстве Польши.

"В воскресенье все зависит от нас, а не только от поля. Важен каждый голос. Все одинаково важны. А вечером давайте поддержим сборную Польши от всего сердца!" - написал футболист.

Главная борьба на парламентских выборах в Польше разворачивается между правящей консервативной партией "Право и справедливость" и либеральной оппозиционной партией "Гражданская коалиция".