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Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии

Испания
(1 голосов)

Утром на выборы, а вечером на футбол

Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Роберт Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Нападающий "Барселоны" выложил в социальных сетях фотографию с избирательного участка в консульстве Польши.

"В воскресенье все зависит от нас, а не только от поля. Важен каждый голос. Все одинаково важны. А вечером давайте поддержим сборную Польши от всего сердца!" - написал футболист.

Главная борьба на парламентских выборах в Польше разворачивается между правящей консервативной партией "Право и справедливость" и либеральной оппозиционной партией "Гражданская коалиция".

Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии - изображение 1
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В статье: Роберт Левандовский Польша Барселона
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Источник:
Robert Lewandowski

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