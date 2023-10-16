Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Реала Карвахаль - о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить
Карвахаль поделился мнением о полузащитнике Барселоны Гави
Getty Images/ Global Images Ukraine
Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль поделился мнением о полузащитнике "Фурия роха" и "Барселоны" Гави.
"Его легко оценить, ведь он жемчужина. В свои 19 лет он выступает и за "Барселону", и за сборную. Больше нечего к этому добавить. Он заслужил это своей работой, ему никто ничего не дарил. Если он останется в сборной, то только потому, что его хорошая игра дает такую возможность", - приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.
Напомним, вчера, 15 октября, в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании обыграла национальную команду Норвегии со счетом 1:0. Единственный гол испанцев забил Гави, отличившись на 49-й минуте матча.
Популярное сейчас
- Bild: Игрок Баварии Нуссаир Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге
- Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро
- Барселона выступила с официальным заявлением по делу Негрейры
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 22:43 Зарубежные Ямал, Кепа, Фран и Лапорт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре
- 15:09 Зарубежные Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024. 16-летний Ямаль в заявке
- 00:44 Прогнозы на футбол Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023