Защитник Реала Карвахаль - о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить

Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль поделился мнением о полузащитнике "Фурия роха" и "Барселоны" Гави.

"Его легко оценить, ведь он жемчужина. В свои 19 лет он выступает и за "Барселону", и за сборную. Больше нечего к этому добавить. Он заслужил это своей работой, ему никто ничего не дарил. Если он останется в сборной, то только потому, что его хорошая игра дает такую возможность", - приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.