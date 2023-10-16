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Защитник Реала Карвахаль - о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить

Испания
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Карвахаль поделился мнением о полузащитнике Барселоны Гави

Защитник Реала Карвахаль - о Гави: он жемчужина. Больше нечего к этому добавить

Getty Images/ Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль поделился мнением о полузащитнике "Фурия роха" и "Барселоны" Гави.

"Его легко оценить, ведь он жемчужина. В свои 19 лет он выступает и за "Барселону", и за сборную. Больше нечего к этому добавить. Он заслужил это своей работой, ему никто ничего не дарил. Если он останется в сборной, то только потому, что его хорошая игра дает такую возможность", - приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 15 октября, в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании обыграла национальную команду Норвегии со счетом 1:0. Единственный гол испанцев забил Гави, отличившись на 49-й минуте матча.

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В статье: Испания Даниэль Карвахаль Гави
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Источник:
mundodeportivo

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