Известный экс-рефери Антонио Матеу Лаос может возглавить испанскую футбольную федерацию

После скандала с Луисом Рубиалесом и его последующей отставкой Испанская королевская федерация футбола готовится выбрать своего нового президента.

Среди многочисленных претендентов появилось и имя известное широкому кругу футбольных болельщиков. Как сообщает Marca, фаворитом на вакантную должность стал известный рефери Антонио Матеу Лаос, который в мае закончил свою карьеру в поле .

Лаос будет пользоваться поддержкой многих клубов, судейского корпуса, ФИФА, Ла Лиги и ряда президентов региональных федераций, пишет Marca. Кроме того, Лаос конфликтовал с бывшим главой RFEF Рубиалесом, поэтому его возможный выбор символически будет означать разрыв с прошлым.

Официально Лаос о своем намерении участвовать в выборах президента RFEF пока не сообщал.