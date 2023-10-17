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Известный экс-рефери Антонио Матеу Лаос может возглавить испанскую футбольную федерацию
Лаос закончил карьеру рефери в мае
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После скандала с Луисом Рубиалесом и его последующей отставкой Испанская королевская федерация футбола готовится выбрать своего нового президента.
Среди многочисленных претендентов появилось и имя известное широкому кругу футбольных болельщиков. Как сообщает Marca, фаворитом на вакантную должность стал известный рефери Антонио Матеу Лаос, который
Лаос будет пользоваться поддержкой многих клубов, судейского корпуса, ФИФА, Ла Лиги и ряда президентов региональных федераций, пишет Marca. Кроме того, Лаос конфликтовал с бывшим главой RFEF Рубиалесом, поэтому его возможный выбор символически будет означать разрыв с прошлым.
Официально Лаос о своем намерении участвовать в выборах президента RFEF пока не сообщал.
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