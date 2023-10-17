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Известный экс-рефери Антонио Матеу Лаос может возглавить испанскую футбольную федерацию

Испания
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Лаос закончил карьеру рефери в мае

Известный экс-рефери Антонио Матеу Лаос может возглавить испанскую футбольную федерацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После скандала с Луисом Рубиалесом и его последующей отставкой Испанская королевская федерация футбола готовится выбрать своего нового президента.

Среди многочисленных претендентов появилось и имя известное широкому кругу футбольных болельщиков. Как сообщает Marca, фаворитом на вакантную должность стал известный рефери Антонио Матеу Лаос, который в мае закончил свою карьеру в поле.

Лаос будет пользоваться поддержкой многих клубов, судейского корпуса, ФИФА, Ла Лиги и ряда президентов региональных федераций, пишет Marca. Кроме того, Лаос конфликтовал с бывшим главой RFEF Рубиалесом, поэтому его возможный выбор символически будет означать разрыв с прошлым.

Официально Лаос о своем намерении участвовать в выборах президента RFEF пока не сообщал.

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В статье: Испания Антонио Матеу Лаос Луис Рубиалес
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Источник:
Marca

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