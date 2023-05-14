  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Команды с уважением провели судью

Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос провел последний матч в своей карьере. Он обслуживал поединок 34-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Альмерией".

Игроки памплонцев отдали честь арбитру после этой встречи. Они организовали для Лаоса коридор почета и аплодисментами провели судью.

Испанец работал арбитром на уровне FIFA с января 2011 года. Его дебют в матче высшего дивизиона датируется 13 сентября 2008 года.

Лаос семь раз обслуживал матчи украинских клубов, а также четырежды работал на поединках сборной Украины. Статистика равна: отечественные коллективы одержали пять побед, пять раз проиграли и однажды матч завершился вничью.

Совсем недавно – в июне 2022-го – Антонио Матеу судил последнюю встречу в своей карьере с участием украинских команд. Национальная сборная тогда проиграла Уэльсу, а испанец запомнился тем, что принял довольно противоречивое решение, не назначив пенальти за фол на Андрея Ярмоленко.

По теме
yellow-arrow
Существует альтернатива – Реал не будет претендовать на Мбаппе летом
yellow-arrow
Васкес: В Манчестере мы пойдем на все ради победы
yellow-arrow
Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Осасуна (Памплона) Антонио Матеу Лаос Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде