Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере

Известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос провел последний матч в своей карьере. Он обслуживал поединок 34-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Альмерией".

Игроки памплонцев отдали честь арбитру после этой встречи. Они организовали для Лаоса коридор почета и аплодисментами провели судью.

Osasuna gave Antonio Mateu Lahoz, who's in his final season as a LaLiga referee, a guard of honor after their match against Almería.



