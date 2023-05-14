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Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
Команды с уважением провели судью
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос провел последний матч в своей карьере. Он обслуживал поединок 34-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Альмерией".
Игроки памплонцев отдали честь арбитру после этой встречи. Они организовали для Лаоса коридор почета и аплодисментами провели судью.
Osasuna gave Antonio Mateu Lahoz, who's in his final season as a LaLiga referee, a guard of honor after their match against Almería.— ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2023
Respect ???? pic.twitter.com/zvvdS1ZUAX
Испанец работал арбитром на уровне FIFA с января 2011 года. Его дебют в матче высшего дивизиона датируется 13 сентября 2008 года.
Лаос семь раз обслуживал матчи украинских клубов, а также четырежды работал на поединках сборной Украины. Статистика равна: отечественные коллективы одержали пять побед, пять раз проиграли и однажды матч завершился вничью.
Совсем недавно – в июне 2022-го – Антонио Матеу судил последнюю встречу в своей карьере с участием украинских команд. Национальная сборная тогда проиграла Уэльсу, а испанец запомнился тем, что принял довольно противоречивое решение, не назначив пенальти за фол на Андрея Ярмоленко.
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