Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере

Известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос провел последний матч в своей карьере. Он обслуживал поединок 34-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Альмерией".

Игроки памплонцев отдали честь арбитру после этой встречи. Они организовали для Лаоса коридор почета и аплодисментами провели судью.

Osasuna gave Antonio Mateu Lahoz, who's in his final season as a LaLiga referee, a guard of honor after their match against Almería.



Respect ???? pic.twitter.com/zvvdS1ZUAX — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2023

Испанец работал арбитром на уровне FIFA с января 2011 года. Его дебют в матче высшего дивизиона датируется 13 сентября 2008 года.

Лаос семь раз обслуживал матчи украинских клубов, а также четырежды работал на поединках сборной Украины. Статистика равна: отечественные коллективы одержали пять побед, пять раз проиграли и однажды матч завершился вничью.

Совсем недавно – в июне 2022-го – Антонио Матеу судил последнюю встречу в своей карьере с участием украинских команд. Национальная сборная тогда проиграла Уэльсу, а испанец запомнился тем, что принял довольно противоречивое решение, не назначив пенальти за фол на Андрея Ярмоленко.