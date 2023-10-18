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Серхи Роберто получил травму и, вероятно, с Реалом не сыграет
Хави хоть самому выходи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
Как сообщает пресс-служба каталонцев, медицинская команда клуба диагностировала у 31-летнего испанца повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления игрока пока не установлены.
Стоит отметить, что "Барселона" встретится с "Реалом" в матче Ла Лиги уже 28 октября.
Напомним, в нынешнем сезоне футболист провел за "Барселону" шесть матчей и забил один гол. В Ла Лиге каталонцы занимают третье место в турнирной таблице.
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