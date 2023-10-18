Серхи Роберто получил травму и, вероятно, с Реалом не сыграет

Хавбек " Барселоны " Серхи Роберто из-за травмы, вероятно, пропустит матч Ла Лиги против "Реала".

Как сообщает пресс-служба каталонцев, медицинская команда клуба диагностировала у 31-летнего испанца повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления игрока пока не установлены.

Стоит отметить, что "Барселона" встретится с "Реалом" в матче Ла Лиги уже 28 октября.

Напомним, в нынешнем сезоне футболист провел за "Барселону" шесть матчей и забил один гол. В Ла Лиге каталонцы занимают третье место в турнирной таблице.