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Серхи Роберто получил травму и, вероятно, с Реалом не сыграет

Испания
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Серхи Роберто получил травму и, вероятно, с Реалом не сыграет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто из-за травмы, вероятно, пропустит матч Ла Лиги против "Реала".

Как сообщает пресс-служба каталонцев, медицинская команда клуба диагностировала у 31-летнего испанца повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Точные сроки восстановления игрока пока не установлены.

Стоит отметить, что "Барселона" встретится с "Реалом" в матче Ла Лиги уже 28 октября.

Напомним, в нынешнем сезоне футболист провел за "Барселону" шесть матчей и забил один гол. В Ла Лиге каталонцы занимают третье место в турнирной таблице.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Серхи Роберто
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