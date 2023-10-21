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Тони Кроос: Футболисты говорят, что переходят в Саудовскую Аравию за целями. Нет, все ради денег

Испания
(1 голосов)

Четко и по полочкам

Тони Кроос: Футболисты говорят, что переходят в Саудовскую Аравию за целями. Нет, все ради денег

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал футболистов, переходящих в чемпионат Саудовской Аравии.

“ – У меня четкое видение, что “Реал” – это мой последний клуб. В качестве болельщика футбола считаю вектор развития с переходом игроков в МЛС и Саудовскую Аравию не слишком хорошим.

Однако нужно разделять. К примеру, не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может два-три года поиграть в “Интере” Майами, а потом закончить? С Саудовской Аравией посложнее, там другие проблемы. И это еще не о деньгах.

– Права человека.

– Да, это одна из причин, почему я бы туда не пошел. Но каждый принимает решение сам. Как вот Криштиану Роналду, который пошел туда на исходе карьеры.

Другая история, когда игроки находятся в расцвете сил, имеют качество для выступлений за топклубы Европы и подписывают контракты там… А потом говорят, что у них есть цели. Нет, все ради денег”, – сказал Кроос.

Отметим, что немецкий полузащитник проводит в Реале уже 10 сезон. Его контракт рассчитан до июня этого года.

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В статье: Тони Кроос Саудовская Аравия Реал (Мадрид)
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Источник:
sportsillustrated.de

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2023 в 11:37
Все правильно, Тони. Гомосекам в Саудовской Аравии ой как тяжело...
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