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Тони Кроос: Футболисты говорят, что переходят в Саудовскую Аравию за целями. Нет, все ради денег
Четко и по полочкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал футболистов, переходящих в чемпионат Саудовской Аравии.
“ – У меня четкое видение, что “Реал” – это мой последний клуб. В качестве болельщика футбола считаю вектор развития с переходом игроков в МЛС и Саудовскую Аравию не слишком хорошим.
Однако нужно разделять. К примеру, не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может два-три года поиграть в “Интере” Майами, а потом закончить? С Саудовской Аравией посложнее, там другие проблемы. И это еще не о деньгах.
– Права человека.
– Да, это одна из причин, почему я бы туда не пошел. Но каждый принимает решение сам. Как вот Криштиану Роналду, который пошел туда на исходе карьеры.
Другая история, когда игроки находятся в расцвете сил, имеют качество для выступлений за топклубы Европы и подписывают контракты там… А потом говорят, что у них есть цели. Нет, все ради денег”, – сказал Кроос.
Отметим, что немецкий полузащитник проводит в Реале уже 10 сезон. Его контракт рассчитан до июня этого года.
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