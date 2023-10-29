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"Я несу ответственность за игру": Илкай Гюндоган - о поражении от мадридского Реала
Илкай Гюндоган прокомментировал игру против Реал Мадрида
Getty Images
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган поделился своими эмоциями для Mundo Deportivo после поражения в матче с "Реал Мадридом".
Я прихожу в раздевалку и вижу, что люди там разочарованы из-за такого немыслимого результата в столь большом матче. В определенных ситуациях на поле нам нужно действовать более эффективно, но мы этого не делаем. Нужно быть на шаг впереди в этом плане. Иначе "Реал" и "Жирона" сильно оторвутся от нас.
Подытожил комментарии тем, что он игрок-ветеран и он один из тех, кто несет ответственность, чтобы не допускать проблем в команде и на поле.
Напомним, вчера "Барселона" уступила "Реал Мадриду" со счетом 1:2.
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