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Реал хочет подписать молодого защитника Спортинга быстрее МЮ и Ливерпуля: отступные – 60 миллионов евро
Важное подписание на фоне травм
Фото: twitter.com/SportingCP
"Реал" следит за 22-летним защитником "Спортинга" Гонсалу Инасиу. Клуб хочет подписать португальца в январе, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Трансфер подходит под политику подписания молодых игроков, к которой пришли в клубе. Также сделка будет очень своевременной на фоне травмы Эдера Милитао.
Сообщается, что отступные в контракте молодого защитника составляют 60 миллионов евро, при оценке от Transfermarkt в 30 миллионов. Контракт Инасиу рассчитан до лета 2027-го.
Главным претендентом на игрока все ещё остается "Ливерпуль".
В этом сезоне Инасиу провел за "Спортинг" 13 матчей.
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