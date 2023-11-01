Реал хочет подписать молодого защитника Спортинга быстрее МЮ и Ливерпуля: отступные – 60 миллионов евро

"Реал" следит за 22-летним защитником "Спортинга" Гонсалу Инасиу. Клуб хочет подписать португальца в январе, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Трансфер подходит под политику подписания молодых игроков, к которой пришли в клубе. Также сделка будет очень своевременной на фоне травмы Эдера Милитао.

Сообщается, что отступные в контракте молодого защитника составляют 60 миллионов евро, при оценке от Transfermarkt в 30 миллионов. Контракт Инасиу рассчитан до лета 2027-го.

Главным претендентом на игрока все ещё остается "Ливерпуль".

В этом сезоне Инасиу провел за "Спортинг" 13 матчей.