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Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны во время церемонии вручения Золотого мяча

Испания
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(1 голосов)

Похоже, уход из "Барселоны" был непреднамеренным

Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны во время церемонии вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси отказался сфотографироваться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой после церемонии вручения Золотого мяча, сообщает COPE. Глава каталонцев хотел сделать снимок с обладателями мужского и женского призов – аргентинцем и испанкой Айтаной Бонмати.

Считается, что Лео разочаровался в Жоане Лапорте, после несостоявшегося продления контракта с "Барселоной". Аргентинец считает, что президент использовал его имя во время предвыборной компании, чтобы получить должность.

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Также Лео опроверг слухи о встрече с президентом "Барселоны" после церемонии, которые появились в интернете. Месси написал в Сторис в Инстаграм, что инсайдер Жерар Ромеро "в очередной раз лжет". На встрече Лапорта с футболистом якобы обсуждали возможность проведения прощального матча.

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Напомним, что Лео получил восьмой Золотой мяч. Он обошел Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в борьбе за главный приз.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
cope.es

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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
01.11.2023 в 22:42
Красава Лео! Как можно стоять рядом с этим Кабаном подложившему тебе такую свинью?
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