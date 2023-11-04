Осасуна – Жирона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В матче 12 тура испанской Примеры встретятся прошлогодние конкуренты за еврокубки. Тогда борьбу за последнюю, седьмую путевку в евротурниры в решающем матче 38 тура выиграла "Осасуна". Сегодня же "Жирона" выйдет на поле в статусе фаворита, ведь находится на девять позиций выше памплонцев.

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"Осасуна" - "Жирона"

4 ноября, 15:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1