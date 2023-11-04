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Осасуна – Жирона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Цыганков и Довбик против тяжелого соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12 тура испанской Примеры встретятся прошлогодние конкуренты за еврокубки. Тогда борьбу за последнюю, седьмую путевку в евротурниры в решающем матче 38 тура выиграла "Осасуна". Сегодня же "Жирона" выйдет на поле в статусе фаворита, ведь находится на девять позиций выше памплонцев.
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"Осасуна" - "Жирона"
4 ноября, 15:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Осасуна - ЖиронаСмотреть трансляцию
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 14:24
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