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Осасуна – Жирона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Цыганков и Довбик против тяжелого соперника

Осасуна – Жирона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 12 тура испанской Примеры встретятся прошлогодние конкуренты за еврокубки. Тогда борьбу за последнюю, седьмую путевку в евротурниры в решающем матче 38 тура выиграла "Осасуна". Сегодня же "Жирона" выйдет на поле в статусе фаворита, ведь находится на девять позиций выше памплонцев.

"Осасуна" - "Жирона"

4 ноября, 15:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Осасуна - Жирона
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 14:24
зачем платить когда есть хорошие бесплатные каналы для народа
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 14:24
зачем платить когда есть хорошие бесплатные каналы для народа
Ответить
0
0

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