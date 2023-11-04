Испания
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Довбик опередил Кравца и Коноплянку за голами в Ла Лиге
До первого места рейтинга еще далеко
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Нападающий "Жироны" Артем Довбык продолжает покорять Испанию. Сегодня украинец отличился голом в ворота "Осасуны".
Таким образом, нападающий имеет в активе уже 6 голов в Ла лиге, оставив позади Артема Кравца, у которого 5. На первом месте рейтинга - Олег Саленко, у которого 19 голов.
К слову, у Виктора Цыганкова, также сегодня отличившегося в воротах "Осасуни", в активе 5 голов в Ла Лиге.
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Horus (Днепропетровск)
04.11.2023 в 17:55
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