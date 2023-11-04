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Довбик опередил Кравца и Коноплянку за голами в Ла Лиге

Испания
Обновлено

До первого места рейтинга еще далеко

Довбик опередил Кравца и Коноплянку за голами в Ла Лиге

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбык продолжает покорять Испанию. Сегодня украинец отличился голом в ворота "Осасуны".

Таким образом, нападающий имеет в активе уже 6 голов в Ла лиге, оставив позади Артема Кравца, у которого 5. На первом месте рейтинга - Олег Саленко, у которого 19 голов.

К слову, у Виктора Цыганкова, также сегодня отличившегося в воротах "Осасуни", в активе 5 голов в Ла Лиге.

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Артем Кравец Олег Саленко Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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Horus (Днепропетровск)
04.11.2023 в 17:55
Не ожидал, что так быстро освоится. Молодец, Темыч, мочи там всех!
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Комментарии 2
avatar
Horus (Днепропетровск)
04.11.2023 в 17:55
Не ожидал, что так быстро освоится. Молодец, Темыч, мочи там всех!
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2
0
Черноморчик (Одесса )
04.11.2023 в 17:42
Положа рука на сердце , ну не украинец Саленко ! Он и родился в соссии и играл за нее . Он только у нас бухает .
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2
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