"Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса

Идеальный трансфер начался с желания гения.

Йохан Кройф – это он все закрутил. Без скаутов, всего за полтора часа просто определился и поставил перед боссами ультиматум:

Было 5 апреля 1989 года, и "Барселона" только что победила софийский ЦСКА в полуфинале Кубка кубков 4:2, а восьмой номер армейцев – то есть Христо Стоичков – дважды пробил Андони Субисаррету.

Впоследствии писали, что именно в тот день в голове Кройфа зародились контуры Dream Team – команды, которая принесет "Барселоне" первый Кубок чемпионов. Правда ли это? В любом случае, шеф-скаут "Блауграны" Хосе Мария Мингелья получил работу, которой хотел бы избежать. Коммунистическая Болгария Тодора Живкова имела плохую славу.

***

Впрочем, идеального трансфера не бывает также без храбрости.

Мингелья знал, куда едет; слышал, что Живков замучил не менее полутора сотен несогласных в лагерях; понимал, что ЦСКА был не просто клубом, а витриной Болгарии.

Незадолго до визита скаута "Барселоны" в Софию приезжал владелец "Панатинаикоса" Вардис Вардинояннис, но партийных бонз не заинтересовали даже 7 млн долларов. Только Христо напугали:

В ЦСКА Стоичков сформировал элитное трио нападающих с Эмилем Костадиновым и Любо Пеневым; их голы делали их золотой молодежью в Софии. Впрочем, Христо знал и другую сторону режима.

В 1985-м ему влепили пожизненную дисквалификацию после стычки в финале Кубка. ЦСКА и "Левски" подрались "стенка на стенку", но жестче всех Живков наказал именно Христо, после чего его немедленно забрили в армию. Только через год Министр обороны Добри Джуров уговорил шефа сменить гнев на милость.

Софийский журналист Камен Тотев на идеальном испанском поведал это Мингелье, когда тот приехал. А еще рассказал, как Стоичкова забраковала скромная "Марица"; как он гонял за команду Пловдивской табачной фабрики (сигареты "Родопы"); как он с ноги открыл дверь в сборную. Эпичная была история. Христо в свой первый приезд занял место в раздевалке капитана Димитрова, надел халат другой звезды Велинова, а на предложение форварда Бойчо Младенова почистить ему бутсы ответил: "Сначала ты мои".

***

Идеального трансфера не бывает без личности, так ведь?

Мингелья это понимал. Ко всему, играл Христо просто божественно. 6 голов в 6 матчах Кубка кубков плюс решающий пенальти в серии с "Родой" подняли ЦСКА на невиданную доселе высоту.

Все кругом хотели Христо, и чтоб обойти конкурентов, Кройф решил поговорить со Стоичковым лично. Местом выбрали Мальорку. Поводом же стал специально организованный товарищеский турнир, куда "Барселона" якобы случайно пригласила ЦСКА. Это была целая спецоперация!

Ну да, коммунисты ответили на это своей – с командой поехала куча охраны. Но Мингелья сказал Христо, что делать. Когда наступила ночь, нападающий пожаловался на жару и бессонницу, и отпросился подышать свежим воздухом.

После этого совершенно киношного происшествия Стоичков даже слышать не хотел ни о каких "Панатинаикосах".

Мингелья, тем временем, познакомился с боссом ЦСКА полковником Господином Чолаковым, и это было сущее мучение.

***

Как оказалось, идеальный трансфер необходимо было как следует "обмыть".

Чолаков выпивал литр водки за вечер, закусывая ее таратором – холодным супом из кефира с чесноком и тертым огурцом, и того же требовал от гостя.

То, что это ловушка, стало ясно несколько недель спустя, когда "Валенсия" объявила о переходе Любослава Пенева.

Дорогу Любо на Запад проложил его дядя Димитар Пенев, тренер армейцев. Христо же такого адвоката не имел. Генерал Джуров вызвал его лишь для того, чтобы сообщить – никакого предложения по нему ЦСКА не примет, и плевать на деньги.

Конечно, тот приехал. Более того – прибыл даже вице-президент "Барселоны" Франсиско Вентура, ведь Стоичков на нервах собирался бежать через границу, где его почти наверняка бы застрелили.

Опасаясь беды, каталонцы удвоили предложение – с 2 до 4 миллионов долларов. Лишь один игрок из соцлагеря раньше переезжал на Запад за такие деньги – это был Александр Заваров в 1988-м.

Впрочем, уже скоро возникла новая передряга - за окном было 8 ноября 89-го.

***

И правда, идеальному трансферу нужно немного политики, иначе не то.

В тот вечер Мингелья и Вентура проснулись от стрельбы и гула машин. Оказалось, что это Живков готовился к революции и стягивал армию к столице. Зря, конечно. Уже спустя два дня его заставили уйти мирно.

On 10th November, 1989, Communism in #Bulgaria fell. In a bloodless revolution the Totalitarian regime of Todor Zhivkov was taken down by his own subordinates. The following transition of power led to the transformation of the old Commi elite into the new governing one. pic.twitter.com/ZN1n7sFm9B