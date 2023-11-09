Реал планирует подписать Маркоса Леонардо

Мадридский "Реал" включился в гонку за форварда "Сантоса" Маркоса Леонардо.

По информации Globo, испанский клуб связался с нынешним коллективом игрока для получения предварительной информации по 20-летнему нападающему.

Отметим, что "Ньюкасл Юнайтед" также проявил интерес к нападающему и планировал подписать его в январе.

Кроме того, Маркос Леонардо входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ромы". Портал Transfermarkt оцениваетбразильца в 17 миллионов евро.