  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал планирует подписать Маркоса Леонардо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал планирует подписать Маркоса Леонардо

Испания

Мадридский клуб включился в гонку за форварда "Сантоса"

Реал планирует подписать Маркоса Леонардо

Новина українською
Новина українською

Мадридский "Реал" включился в гонку за форварда "Сантоса" Маркоса Леонардо.

По информации Globo, испанский клуб связался с нынешним коллективом игрока для получения предварительной информации по 20-летнему нападающему.

Отметим, что "Ньюкасл Юнайтед" также проявил интерес к нападающему и планировал подписать его в январе.

Кроме того, Маркос Леонардо входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ромы". Портал Transfermarkt оцениваетбразильца в 17 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико до 2027 года
yellow-arrow
Кризис в Барселоне: Хави Эрнандес - под пристальным наблюдением из-за плохих результатов
yellow-arrow
Ещё на 5 лет. Реал продлил контракт с Федерико Вальверде
трансферы Реал (Мадрид) Сантос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде