Испания
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Реал планирует подписать Маркоса Леонардо
Мадридский клуб включился в гонку за форварда "Сантоса"
Мадридский "Реал" включился в гонку за форварда "Сантоса" Маркоса Леонардо.
По информации Globo, испанский клуб связался с нынешним коллективом игрока для получения предварительной информации по 20-летнему нападающему.
Отметим, что "Ньюкасл Юнайтед" также проявил интерес к нападающему и планировал подписать его в январе.
Кроме того, Маркос Леонардо входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ромы". Портал Transfermarkt оцениваетбразильца в 17 миллионов евро.
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