Севилья и Вильярреал следят за вратарём Райо Вальекано

Македонский голкипер Столе Димитриевский может сменить клуб как свободный агент на следующий сезон.

"Столе Димитриевский в списке "Севильи" и "Вильяреала". Оба клуба оценили македонского вратаря", - пише Фабрицио Романо в своем твиттере.

???????? Understand Stole Dimitrievski is already in the list at Sevilla and Villarreal for next season as potential free agent. Both clubs appreciated Macedonian goalkeeper.



His current deal at Rayo Vallecano expires in June 2024. pic.twitter.com/cPcaZ4uCzX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023

Напомним, Столе Димитриевский выступал за "Райо Вальекано" с 2019 года.