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Севилья и Вильярреал следят за вратарём Райо Вальекано
Два клуба заинтересовались македонским вратарем
твиттер
Македонский голкипер Столе Димитриевский может сменить клуб как свободный агент на следующий сезон.
"Столе Димитриевский в списке "Севильи" и "Вильяреала". Оба клуба оценили македонского вратаря", - пише Фабрицио Романо в своем твиттере.
???????? Understand Stole Dimitrievski is already in the list at Sevilla and Villarreal for next season as potential free agent. Both clubs appreciated Macedonian goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023
His current deal at Rayo Vallecano expires in June 2024. pic.twitter.com/cPcaZ4uCzX
Напомним, Столе Димитриевский выступал за "Райо Вальекано" с 2019 года.
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