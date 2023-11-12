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Севилья и Вильярреал следят за вратарём Райо Вальекано

Испания
Обновлено

Два клуба заинтересовались македонским вратарем

Севилья и Вильярреал следят за вратарём Райо Вальекано

твиттер

UA-Футбол
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Новина українською

Македонский голкипер Столе Димитриевский может сменить клуб как свободный агент на следующий сезон.

"Столе Димитриевский в списке "Севильи" и "Вильяреала". Оба клуба оценили македонского вратаря", - пише Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, Столе Димитриевский выступал за "Райо Вальекано" с 2019 года.

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Столе Димитриевски
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