Севилья и Вильярреал следят за вратарём Райо Вальекано

Македонский голкипер Столе Димитриевский может сменить клуб как свободный агент на следующий сезон.

???????? Understand Stole Dimitrievski is already in the list at Sevilla and Villarreal for next season as potential free agent. Both clubs appreciated Macedonian goalkeeper.



His current deal at Rayo Vallecano expires in June 2024. pic.twitter.com/cPcaZ4uCzX