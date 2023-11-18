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Реал проведет матч с Кадисом без восьми игроков основы
У команды эпидемия травм
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
Реал проведет матч с Кадисом, который пройдет 26 ноября, без восьми игроков основы. У команды эпидемия травм. Сейчас отсутствуют: Дани Себальйос, Эдер Милитао, Кепа Аррисабалага, Тибо Куртуа, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем. Недавно к этому списку присоединился Винисиус Жуниор, который получил повреждение в матче сборной и
Среди списка травмированных также находится новичок "сливочных" Арда Гюлер, который получил третье подряд повреждение.
Известно, что Кепа и Чуамени должны вернуться в декабре, а Камавинга выбыл до января следующего года.
Испанские СМИ сообщают, что возможной заменой в полузащите станет нынешний дебютант мадридского "Реала" Нико Паз.
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