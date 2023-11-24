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Кадис – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании

Испания

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Кадис – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура Примеры между "Кадисом" и мадридским "Реалом".

Из-за повреждений Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги у Андрея Лунина появилось игровое время, чему несказанно рады украинские болельщики. Сможет ли голкипер сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче против "Кадиса"? Не возникнет ли у мадридского "Реала" проблем с андердогом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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