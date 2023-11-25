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Серхио Агуэро: Хави потребуется некоторое время, чтобы воплотить свои идеи

Испания
Обновлено

Бывший нападающий Барселоны о Хави

Серхио Агуэро: Хави потребуется некоторое время, чтобы воплотить свои идеи

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о работе Хави Эрнандеса в качестве главного тренера каталонского клуба:

"Хави пришел в "Барселону", чтобы возглавить первую команду в очень тяжелое для клуба время. Он молодой тренер, и чтобы воплотить свои идеи, ему понадобится некоторое время", — приводит слова Серхио Агуэро As.

Напомним, Хави стал главным тренером "Барселоны" в 2021 году, контракт рассчитан до 2024 года.

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Хави Эрнандес Серхио Агуэро
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Источник:
AS
Комментарии
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:30
А если идеи изначально неправильные, шо тогда? Да даже, если и правильные, сможет ли он их воплотить, умишка хватит ли? Вон один уже воплощал, воплощал, пока под зад пинком не дали. И тоже ж блъ легенда, и тоже ж блъ звезда. И тоже ж подождите и дайте ему срок... Беда с этими "звёздами", беда...
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:30
А если идеи изначально неправильные, шо тогда? Да даже, если и правильные, сможет ли он их воплотить, умишка хватит ли? Вон один уже воплощал, воплощал, пока под зад пинком не дали. И тоже ж блъ легенда, и тоже ж блъ звезда. И тоже ж подождите и дайте ему срок... Беда с этими "звёздами", беда...
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