Серхио Агуэро: Хави потребуется некоторое время, чтобы воплотить свои идеи

А если идеи изначально неправильные, шо тогда? Да даже, если и правильные, сможет ли он их воплотить, умишка хватит ли? Вон один уже воплощал, воплощал, пока под зад пинком не дали. И тоже ж блъ легенда, и тоже ж блъ звезда. И тоже ж подождите и дайте ему срок... Беда с этими "звёздами", беда...