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Серхио Агуэро: Хави потребуется некоторое время, чтобы воплотить свои идеи
Бывший нападающий Барселоны о Хави
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о работе Хави Эрнандеса в качестве главного тренера каталонского клуба:
"Хави пришел в "Барселону", чтобы возглавить первую команду в очень тяжелое для клуба время. Он молодой тренер, и чтобы воплотить свои идеи, ему понадобится некоторое время", — приводит слова Серхио Агуэро As.
Напомним, Хави стал главным тренером "Барселоны" в 2021 году, контракт рассчитан до 2024 года.
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:30
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