Примера. Бельерин подвел Бетис, Севилья и Мальорка снова без побед

"Мальорка" продолжает идти без побед с 16 сентября. Ситуация явно вышла из-под контроля Хавьера Агирре.

Кого-кого, а "Алавес" побеждать было нужно. Баски в этом сезоне еще не выиграли ни одного гостевого матча, а свой единственный момент на "Сон Моиш" создали благодаря рикошету.

Тем не менее, даже такому оппоненту "Мальорка" не забила. Первый тайм отбегали вообще без моментов; во втором же Дардер с центра штрафной пробил в Сиверу, а затем две дуэли вратарю "Алавеса" проиграл Кайл Ларин.

Канадец, к слову, один из главных неудачников всего европейского сезона - у него свыше 30 ударов и ноль голов в Ла Лиге.

В таблице ничья подняла "Алавес" на 13-е место с 16 очками. У "Мальорки" - 11 баллов и 16-я строчка.

15-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Алавес" - 0:0

"Мальорка": Райкович - Гонсалес (Маффео, 76), Вальент, Раильо, Хауме Коста (Лато, 67) - Маскарель, Саму Кошта (Морланес, 67) - Антонио Санчес (Ларин, 46), Дардер, Ндиай (Льябрес, 86) - Абдон

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес - Бланко, Гевара (Бенавидес, 83) - Риоха (Дуарте, 75), Гуриди (Хаджи, 75), Реббах (Сола, 67) - Саму (Кике, 83)

Предупреждения: Антонио Санчес, 24, Ндиай, 36, Саму Кошта, 46, Морланес, 90+7 - Гевара, 27, Абгар, 72

Кто-то заколдовал "Альмерию". Даже при подавляющем игровом преимуществе команда никак не может победить.

Сегодня это было проще обычного, ведь "Бетис" с 27-й минуты бегал вдесятером после чудовищного прыжка прямой ногой от Бельерина.

"Альмерия" делала все, как книжка учит - атаковала разнообразно, растягивала оборону, и моменты шли, как из рога изобилия, но Эдгар головой промахнулся; Аррибас, обыграв вратаря, пробил мимо; замыкание Баптистао с двух метров потащил вратарь; затем тот же Баптистао головой потряс перекладину, а еще через десять минут пальнул в небо с линии вратарского.

Таким образом, моментов куча; статистика ударов в створ ворот 8:2, а на табло все равно ничья.

После нее у "Бетиса" стало 25 очков - это 7-е место; "Альмерия" с 4 баллами осталась на безнадежной 20-й строчке.

15-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Бетис" - 0:0

"Альмерия": Масимиану - Посо (Чуми, 86), Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Робертоне, Мелеро (Лопи, 62) - Баптистао, Аррибас, Эмбарба (Лазаро, 74) - Рамазани (Фетталь, 74)

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья (Папастатопулос, 83), Рияд, Абнер - Гвидо Родригес, Иско, Рока - Диао (Луис Энрике, 74), Виллиан Жозе (Руибаль, 30), Айосе Перес (Абде, 46)

Предупреждения: Рока, 52, Диао, 74, Руи Силва, 83

Удаление: Бельерин, 27

Третий матч дня тоже мог завершиться без голов, но под занавес игры команды таки раскочегарились.

Первый тайм не удался ни "Севильи", ни "Вильярреалу". Лишь ближе к перерыву хозяева осмелели и провели пару атак, Акунья даже мог забить.

Ярче пошло во втором тайме. Сперва Хуанлу спас "Севилью" от верного гола; затем уже Лукебакьо мог забивать, но ударил слишком мягко.

Дальше были попытки Эн-Несири, Жерара Морено, мольбы о пенальти, но самое интересное уместилось в две минуты. На 75-й юный Кике Салас непонятно как оказался в чужой штрафной и идеально замкнул подачу; на 77-й ветеран Хосе Луис Моралес сравнял счет, воспользовавшись обрезкой Гуделя.

К слову про Моралеса - он забивал за "Вильярреал" во всех матчах после назначения Марселино. Четыре матча - семь голов. Неплохо для 36 лет.

