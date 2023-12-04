Кроос раздумывает над завершением карьеры в конце сезона

Полузащитник "Реала" Тони Кроос пока не уверен, продолжит ли он свою футбольную карьеру после завершения текущего сезона, сообщает Relevo.

По информации издания, хавбека беспокоят его хроническая травма лобковой кости, а также периодические проблемы с подколенным сухожилием. Немец сомневается относительно своего будущего, так как для него важно уйти из футбола в статусе важного игрока своей команды.

В Мадриде надеются убедить Тони отложить решение о завершении карьеры. Источник отмечает, что Анчелотти считает, что в составе "сливочных" больше нет игроков, которые способны делать то, что делает Кроос.

Окончательное решение Тони примет в конце сезона, когда окончательно поймет, какую роль отыгрывает в команде на решающем отрезке сезона.

В текущей кампании Кроос сыграл 19-ти матчах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.