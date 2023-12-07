  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона заинтересована в подписании 19-летнего вингера Жироны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона заинтересована в подписании 19-летнего вингера Жироны

Испания

Барса контактирует с Савио

Барселона заинтересована в подписании 19-летнего вингера Жироны

Фото: gironafc.cat

Новина українською

"Барселона" нацелена на приобретение Савио Морейры.

Как сообщает Diario Sport, спортивный директор "блауграны" Деку уже связался с окружением вингера "Жироны", чтобы узнать о планах футболиста и впечатлениях от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.

19-летний бразилец принадлежит "Труа" и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате Испании он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.

По теме
yellow-arrow
Ферран Торрес думает об уходе из Барселоны
yellow-arrow
Довбика не будет, а вот Цыганков... Ориуэла - Жирона. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Кубка Испании
yellow-arrow
Эндрик - второй 17-летний игрок в истории по количеству голов в бразильской Серии А
Труа Барселона Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости