Барселона заинтересована в подписании 19-летнего вингера Жироны

"Барселона" нацелена на приобретение Савио Морейры.

Как сообщает Diario Sport, спортивный директор "блауграны" Деку уже связался с окружением вингера "Жироны", чтобы узнать о планах футболиста и впечатлениях от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.

19-летний бразилец принадлежит "Труа" и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате Испании он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.