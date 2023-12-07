Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона заинтересована в подписании 19-летнего вингера Жироны
Барса контактирует с Савио
Фото: gironafc.cat
"Барселона" нацелена на приобретение Савио Морейры.
Как сообщает Diario Sport, спортивный директор "блауграны" Деку уже связался с окружением вингера "Жироны", чтобы узнать о планах футболиста и впечатлениях от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.
19-летний бразилец принадлежит "Труа" и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате Испании он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
- Яремчук забил свой первый гол за Валенсию. ВИДЕО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн