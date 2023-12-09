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Восстанавливается быстрее, чем планировали. Известно когда Винисиус сыграет за Реал
Поможет команде в Суперкубке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Марио Кортеган обнародовал, когда Винисиус Жуниор сможет сыграть за мадридский "Реал".
В ноябрьском матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра. Тогда СМИ писали, что бразильский нападающий пропустит около трех месяцев, но на текущий момент реабилитация проходит оптимистично из-за чего Винисиус может взять участие в январских матчах, а точнее в Суперкубке Испании.
⚡️— Mario Cortegana (@MarioCortegana) December 8, 2023
Vinicius will return to play in January
Not possible to know at this point but club sources do not rule out the possibility he could be available for the Spanish Super Cup@TheAthleticFC https://t.co/x1GbR5fgSd
Напомним, игра в Суперкубке Испании состоится 10 января "Реал Мадрид" в полуфинале сыграет с "Атлетико Мадрид".
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