Восстанавливается быстрее, чем планировали. Известно когда Винисиус сыграет за Реал

Журналист Марио Кортеган обнародовал, когда Винисиус Жуниор сможет сыграть за мадридский "Реал".

В ноябрьском матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра. Тогда СМИ писали, что бразильский нападающий пропустит около трех месяцев, но на текущий момент реабилитация проходит оптимистично из-за чего Винисиус может взять участие в январских матчах, а точнее в Суперкубке Испании.

