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Восстанавливается быстрее, чем планировали. Известно когда Винисиус сыграет за Реал

Испания

Поможет команде в Суперкубке

Восстанавливается быстрее, чем планировали. Известно когда Винисиус сыграет за Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Марио Кортеган обнародовал, когда Винисиус Жуниор сможет сыграть за мадридский "Реал".

В ноябрьском матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра. Тогда СМИ писали, что бразильский нападающий пропустит около трех месяцев, но на текущий момент реабилитация проходит оптимистично из-за чего Винисиус может взять участие в январских матчах, а точнее в Суперкубке Испании.


Напомним, игра в Суперкубке Испании состоится 10 января "Реал Мадрид" в полуфинале сыграет с "Атлетико Мадрид".

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Винисиус Джуниор
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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