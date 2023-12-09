Анчелотти отказался от комментариев по поводу своего нового контракта и трансфера Мбаппе

Главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции журналисты спросили о его будущем в составе "сливочных", а также о потенциальном трансфере Килиана Мбаппе. Однако он отказался от комментариев.

“Я не собираюсь комментировать ситуацию с Мбаппе, и то, что произойдет в клубе. То же касается и моего будущего”, - сказал Анчелотти.

Текущий контракт итальянского тренера с “Реалом” рассчитан до конца текущего сезона. Он возглавляет мадридцев с лета 2021 года. Это его второе пришествие на должность главного наставника "сливочных".

Отметим, что будущее Анчелотти связывают со сборной Бразилии. Президент тамошней футбольной федерации заявлял о том, что итальянец все-таки возглавит "селесао".