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Анчелотти отказался от комментариев по поводу своего нового контракта и трансфера Мбаппе
Одни из самых горячих тем в мадридском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции журналисты спросили о его будущем в составе "сливочных", а также о потенциальном трансфере Килиана Мбаппе. Однако он отказался от комментариев.
“Я не собираюсь комментировать ситуацию с Мбаппе, и то, что произойдет в клубе. То же касается и моего будущего”, - сказал Анчелотти.
Текущий контракт итальянского тренера с “Реалом” рассчитан до конца текущего сезона. Он возглавляет мадридцев с лета 2021 года. Это его второе пришествие на должность главного наставника "сливочных".
Отметим, что будущее Анчелотти связывают со сборной Бразилии. Президент тамошней футбольной федерации заявлял о том, что итальянец все-таки возглавит "селесао".
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