Примера. Бетис - Реал Мадрид 1:1. В пользу каталонцев

"Реал Мадрид" потерял очки на поле "Бетиса", который очень качественно провел поединок без мяча.

Хозяева лучше боролись (16 отборов против 12), доминировали в воздухе (4-1), и при этом сумели наладить контригру, что в Ла Лиге против Мадрида мало кому удается. Браво, Мануэль Пеллегрини!

Хотя, конечно, легко не было. "Реал" со старта много атаковал позиционно, пробовал проникающие передачи, но гол Браима отменили из-за офсайда, а больше ничего серьезного создать не получилось.

"Бетис" ответил на это шансом Айосе Переса в середине тайма - пришлось поработать Лунину. И это странно, но с того момента "Реал" как-то сник.

Вновь зажглись глаза у "Сливочных" уже после перерыва, и это быстро вылилось в эффектный мяч Беллингема, которому идеально ассистировал Браим Диас.

5 - Only Gerard Moreno and Borja Mayoral (both with 7) have scored their team's first goal in @LaLiga this season more times than @BellinghamJude ???????????????????????????? with @RealMadrid ⚪️⚪️ (5, as Willian José). Class. pic.twitter.com/nS6CkuvJyt — OptaJose (@OptaJose) December 9, 2023

Вскоре Родриго в сольном проходе мог даже удваивать счет, но промахнулся. А там и "Бетис" оправился от шока, и ответил шансом Иско - опять Лунин сыграл выше всех похвал.

Наверное, украинец мог даже претендовать на "сухарь", если бы Руибалю на 66-й минуте не удался идеальный по траектории дальний удар с 27-28 метров. Опорная зона Мадрида в лице "дедушек" Модрича и Крооса к тому времени уже ходила пешком - очевидно, Анчелотти опоздал с заменами.

Папа Карло попробовал было исправиться, но, почуяв запах крови, "Бетис" своего уже не отпустил и провел последние минуты с таким рвением, будто от результата зависело будущее всего клуба.

3 - Willian José has provided three assists against #RealMadrid in @LaLiga, his favourite opponent in this aspect of the competition (also 3 against Osasuna). Assist. pic.twitter.com/bzselsWzor — OptaJose (@OptaJose) December 9, 2023

В таблице ничья подняла "Реал" на чистое первое место с 39 очками, но у "Жироны" 38, а у "Барсы" 34, и завтра они проведут очный поединок. Все очень плотно и неоднозначно на вершине Ла Лиги.

Касательно "Бетиса", то он продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в этом сезоне (7 побед, 3 ничьи) и поднялся на 7-е место с 26 очками.

16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Рияд, Абнер - Альтимира (Гуардадо, 70), Рока - Айосе Перес (Луис Энрике, 83), Иско, Абде (Диао, 61) - Виллиан Жозе

"Реал Мадрид": Лунин - Васкес (Начо, 83), Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос (Пас, 83), Модрич (Себальос, 70) - Беллингем - Родриго, Браим Диас (Хоселу, 79)

Предупреждения: Руибаль, 78, Айосе Перес, 83 - Себальос, 90+6