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Примера. Бетис - Реал Мадрид 1:1. В пользу каталонцев

Испания

Мастер-класс от Пеллегрини по игре в обороне

Примера. Бетис - Реал Мадрид 1:1. В пользу каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" потерял очки на поле "Бетиса", который очень качественно провел поединок без мяча.

Хозяева лучше боролись (16 отборов против 12), доминировали в воздухе (4-1), и при этом сумели наладить контригру, что в Ла Лиге против Мадрида мало кому удается. Браво, Мануэль Пеллегрини!

Хотя, конечно, легко не было. "Реал" со старта много атаковал позиционно, пробовал проникающие передачи, но гол Браима отменили из-за офсайда, а больше ничего серьезного создать не получилось.

"Бетис" ответил на это шансом Айосе Переса в середине тайма - пришлось поработать Лунину. И это странно, но с того момента "Реал" как-то сник.

Вновь зажглись глаза у "Сливочных" уже после перерыва, и это быстро вылилось в эффектный мяч Беллингема, которому идеально ассистировал Браим Диас.

Вскоре Родриго в сольном проходе мог даже удваивать счет, но промахнулся. А там и "Бетис" оправился от шока, и ответил шансом Иско - опять Лунин сыграл выше всех похвал.

Наверное, украинец мог даже претендовать на "сухарь", если бы Руибалю на 66-й минуте не удался идеальный по траектории дальний удар с 27-28 метров. Опорная зона Мадрида в лице "дедушек" Модрича и Крооса к тому времени уже ходила пешком - очевидно, Анчелотти опоздал с заменами.

Папа Карло попробовал было исправиться, но, почуяв запах крови, "Бетис" своего уже не отпустил и провел последние минуты с таким рвением, будто от результата зависело будущее всего клуба.

В таблице ничья подняла "Реал" на чистое первое место с 39 очками, но у "Жироны" 38, а у "Барсы" 34, и завтра они проведут очный поединок. Все очень плотно и неоднозначно на вершине Ла Лиги.

Касательно "Бетиса", то он продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в этом сезоне (7 побед, 3 ничьи) и поднялся на 7-е место с 26 очками.

16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Рияд, Абнер - Альтимира (Гуардадо, 70), Рока - Айосе Перес (Луис Энрике, 83), Иско, Абде (Диао, 61) - Виллиан Жозе

"Реал Мадрид": Лунин - Васкес (Начо, 83), Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос (Пас, 83), Модрич (Себальос, 70) - Беллингем - Родриго, Браим Диас (Хоселу, 79)

Предупреждения: Руибаль, 78, Айосе Перес, 83 - Себальос, 90+6

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Комментарии
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 20:27
А тем временем оде вальяжно водят по губам... мужья беременных жён..
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Комментарии 39
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 20:27
А тем временем оде вальяжно водят по губам... мужья беременных жён..
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 20:17
Как же приятно, когда реалистам плохо
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1
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2023 в 19:59
На барселонских болотах заметное оживление . С чего бы ??? Может "вяликая" что-то выиграла? Так нет. Или мессючок вернулся, выбивать последнее бабло из барсы, как пыль из ковра ??? Тоже нет. Тогда в чём причина праздника?
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Перевзутий
09.12.2023 в 20:06
Реалишка в ничью сыграла, это и есть причина, это же очевидно.
Ответить
3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 20:10
Ну ты и тупой бамбук
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1
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 19:57
Спасибо Реалу. Хоть настроение подняли после Кривбасса.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 19:58
верни дуба в реал!)))
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Romantíco777 (Alicante)
09.12.2023 в 20:03
Та Кривбасу как и Барсе ничего не светит, так что не питай себя бутафорными иллюзиями...)
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 20:05
Шо, даже ЛК Кривбассу не светит? )
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 20:12
лфк
 
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 19:54
Не смотрел, но одобряю!
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Romantíco777 (Alicante)
09.12.2023 в 19:52
Даже если завтра Барсотушке помогут обыграть Жирону с помощью левого пенальти, то выше Реала она все равно не прыгнет, так что уймитесь, недоброжелатели!!!
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0
2
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 19:55
Но отставание сократит.
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Перевзутий
09.12.2023 в 20:04
Ага, конечно. Барселоне пенальти не дают. За сезон несколько это максимум
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2
0
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 19:47
И таки ничья поразила Мадрид и он лишился двух очей. Всех, кто против Реала, с победой!
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5
Перевзутий
09.12.2023 в 19:59
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2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.12.2023 в 19:46
Лунін молодець! Без нього б програли взагалі
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:38
Понравилось мне еще, как Беллингем часто плевал на газон и как удалось прочитать по губам, ворчал, что сильно жалеет, что перешел в эту, ни на что не способную без судей помойку.Тиран, проверь мой комментарий. По-моему я лишние запятые поставил, или нет? ))
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2023 в 19:43
Голос из помойки засчитан.
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Romantíco777 (Alicante)
09.12.2023 в 19:46
уймись, чепуха!!!помойка это твой дом!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 20:13
Только почему-то ваш дом приходит к нашему дому с протянутой рукой, че****ло.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 20:20
в следующий раз можешь их меньше ставить!))))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.12.2023 в 19:35
Как я и говорил ранее, у админов этого футбольного ресурса в комментировании игр Реала и великой Барселоны, всего две методички. Если неубедительно играет Барселона, идет уничтожающая критика в адрес каталонцев. Если неубедительно играет Реал, идёт похвала в адрес соперников Реала. Вобщем-то, ничего нового... Ну и второе из категории - "как я уже говорил", хочу прочитать то, что выдавят из себя фанаты Реала. Особенно те, кто анонировал себе моСК убедительной победой Реала в этом матче. Я напомню...Если Реал выигрывает, сюда, наперегонки друг перед другом бегут фанаты Реала. Расталкивают друг друга локтями, занимают лучшие места в президиуме, чтобы успеть первыми возглавить победу. Если же Реал теряет очки, то они на время забывают, что такое футбол. И всплывают здесь через время, когда другие события затмевают неудачный матч Реала... Как герой одного давнишнего эсэсэсэровского фильма - "А чё это вы тут делаете?"
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3
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:41
Они сейчас думают
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3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.12.2023 в 19:43
Они на это способны?
 
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2023 в 19:45
2 голоса из помойки в зачёт, спасибо за ваше (никому не нужное) мнение.
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3
2
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Romantíco777 (Alicante)
09.12.2023 в 20:01
Дариан, отвечу тебе словами из не менее знаменитого эсэсэсэровского фильма : "Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?"
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0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:28
Поздравляю многочисленных болельщиков Бетиса на этом сайте! Молодцы
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2
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Romantíco777 (Alicante)
09.12.2023 в 19:51
dynamo kiev #1 (Charlotte )ты - пособник киви, закрой свой малохольный рот, проходимец!!!
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0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 20:21
Что за бред? Пособник киви, это как? Киви -это вкусный фрукт. Я могу его съесть, а как это быть подсобником фрукта? Ну ты и тупой
 
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 19:18
и что бы сметана без белика делала?
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1
0
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 19:53
беляш в сметане )))
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:14
Бу га га
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 19:15
зелёный биткоин мог и победить
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:19
Могли, но помойка отскочила.
 
3
1
Перевзутий
09.12.2023 в 19:14
Хорошая новость. Реалишка теряет очки. Дальше больше
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3
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2023 в 19:18
Ничья. Всё так, как болельщики помойки хотели и писали , только писали они почему-то в анонсе Барса- Атлетико неделю тому назад. Наверное тупые.)
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4
2
Перевзутий
09.12.2023 в 19:54
Глупые шмендрики
 
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 19:11
Руїбаль реал
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4
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