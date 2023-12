Примера. Бетис - Реал Мадрид 1:1. В пользу каталонцев

"Реал Мадрид" потерял очки на поле "Бетиса", который очень качественно провел поединок без мяча.

Хозяева лучше боролись (16 отборов против 12), доминировали в воздухе (4-1), и при этом сумели наладить контригру, что в Ла Лиге против Мадрида мало кому удается. Браво, Мануэль Пеллегрини!

Хотя, конечно, легко не было. "Реал" со старта много атаковал позиционно, пробовал проникающие передачи, но гол Браима отменили из-за офсайда, а больше ничего серьезного создать не получилось.

"Бетис" ответил на это шансом Айосе Переса в середине тайма - пришлось поработать Лунину. И это странно, но с того момента "Реал" как-то сник.

Вновь зажглись глаза у "Сливочных" уже после перерыва, и это быстро вылилось в эффектный мяч Беллингема, которому идеально ассистировал Браим Диас.

5 - Only Gerard Moreno and Borja Mayoral (both with 7) have scored their team's first goal in @LaLiga this season more times than @BellinghamJude with @RealMadrid (5, as Willian José).