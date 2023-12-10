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Матч Гранада - Атлетик продолжится завтра в 21:00
Поединок остановили из-за смерти болельщика на трибунах
Фото: пресслужби ФК "Атлетік" Більбао
Матч между "Гранадой" и "Атлетик" Бильбао сегодня был остановлен на 19-й минуте из-за смерти болельщика на трибунах.
Вместе с Ла Лигой команды договорились продолжить встречу завтра, 11 декабря в 21:00. На момент завершения поединка счет был 1:0 в пользу "басков".
У одного из фанатов случился сердечный приступ. Врачи отправились на помощь, однако не смогли помочь пострадавшему.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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