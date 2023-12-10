Матч Гранада - Атлетик продолжится завтра в 21:00

Матч между "Гранадой" и "Атлетик" Бильбао сегодня был остановлен на 19-й минуте из-за смерти болельщика на трибунах.

Вместе с Ла Лигой команды договорились продолжить встречу завтра, 11 декабря в 21:00. На момент завершения поединка счет был 1:0 в пользу "басков".

У одного из фанатов случился сердечный приступ. Врачи отправились на помощь, однако не смогли помочь пострадавшему.