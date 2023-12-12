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Анчелотти: Такие легенды как Кроос, Модрич и Начо имеют возможность выбирать, продолжить свою карьеру в Реале или уйти

Испания
Обновлено

Карло Анчелотти рассказал о будущем Крооса, Модрича и Начо

Анчелотти: Такие легенды как Кроос, Модрич и Начо имеют возможность выбирать, продолжить свою карьеру в Реале или уйти

rea lmadrid

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Главный тренер "Реала" Анчелотти провел пресс-конференцию перед матчем против "Унион Берлин". Карла спросили о будущем полузащитника Тони Крооса. На это он ответил:

"Такие легенды как Кроос, Модрич и Начо, имеют возможность выбирать, чем будут заниматься в будущем. Будут ли они продолжать свою карьеру здесь или уйдут. Клуб относится к ним с уважением, игроки такую возможность заслужили".

Журналист добавил: "Такая легенда, как вы, также заслужила право выбирать?"

"Я не легенда. Я просто тренер. Легенды - это игроки, которые сделали здесь фантастическую карьеру, и думаю, что они должны завершить ее здесь", - сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

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Тони Кроос Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Начо
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Источник:
real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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