Игроки Барселоны, Жироны и Эспаньола не смогут мыться на стадионе и базе

Ранее Женералитет Каталонии ввел ряд мер, которые позволят бороться с последствиями сильнейшей за последние 100 лет засухи в регионе.

К концу ноября уровень водохранилищ во внутренних бассейнах в Каталонии составлял лишь 19%. Тогда руководство региона уже ввело ряд ограничительных мер - например, потребление воды на одного человека ограничили до 210 литров, а площадь орошаемых спортивных газонов снизили до 200 кубических метров в месяц (это меньше половины от разрешенной ранее площади). Теперь Женералитету пришлось ввести новые ограничения.

В частности, со следующей недели будет запрещено использовать души в спортивных залах и центрах. Это решение напрямую влияет на "Барселону" и другие профессиональные клубы региона.

Учитывая сложную ситуацию в регионе, исключений не будет, поэтому принятые меры затронут и профессиональных спортсменов, заявил министр по борьбе с изменениями климата Давид Маскорт в интервью Cadena SER.

На вопрос о том, смогут ли игроки "Барсы" принимать душ после домашних матчей, Маскорт ответил: "Барса" потребляет воду на стадионе "Монжуик", на базе и в других местах. "Барса" должна компенсировать воду, которую тратят на полив [газона], и экономить на душах. Это касается и "Монжуика", и клубной базы. Там потребляется очень много воды, и они обязаны сокращать потребление. Если они хотят продолжать полив полей, то должны еще сильнее компенсировать то, что потребляют".

Таким образом, теперь, чтобы соответствовать мерам, введенным Женералитетом, игрокам "Барселоны" придется после домашних матчей и тренировок принимать душ дома. С такими же ограничениями столкнутся "Жирона" и "Эспаньол".