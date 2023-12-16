  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной

Испания

Это немного обидно

Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной

pp

Новина українською

Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис поделился интересной историей о временах его пребывания в клубе. Вспоминая матчи с "Барселоной" он рассказал, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне никогда не называл главную звезду соперника Месси по имени. Все для того, чтобы игроки его не боялись.

Есть тренеры, которые ставят одного игрока следить за Месси, другие ставят двух или трех игроков. В Атлете Симеоне поставил четырех игроков, чтобы они наблюдали только за ним. А когда он забил гол, чья это была вина? Никого. Мы все хорошо выполнили свою работу, но это был Месси.

Перед игрой против Барсы Симеоне никогда не использовал имени Месси... Он всегда называл его "карликом", чтобы мы не боялись его.

Филипе Луис защищал цвета "Атлетико" с сезона 2010/11 по сезон 2018/19. Сейчас игрок выступает за "Фламенгу".

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Еще один Беллингем? Реал следит за одноклубником Русина
yellow-arrow
Анчелотти – о суде по Суперлиге: Возможно, это изменит историю современного футбола
Филипе Луис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 17:09
карл имел вас, карл!!!)))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 17:09
карл имел вас, карл!!!)))
Ответить
0
1
avatar
Бapceлиниyс
16.12.2023 в 17:05
Но "карлик" всё равно забивал...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости