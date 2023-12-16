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Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной
Это немного обидно
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Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис поделился интересной историей о временах его пребывания в клубе. Вспоминая матчи с "Барселоной" он рассказал, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне никогда не называл главную звезду соперника Месси по имени. Все для того, чтобы игроки его не боялись.
Есть тренеры, которые ставят одного игрока следить за Месси, другие ставят двух или трех игроков. В Атлете Симеоне поставил четырех игроков, чтобы они наблюдали только за ним. А когда он забил гол, чья это была вина? Никого. Мы все хорошо выполнили свою работу, но это был Месси.
Перед игрой против Барсы Симеоне никогда не использовал имени Месси... Он всегда называл его "карликом", чтобы мы не боялись его.
Филипе Луис защищал цвета "Атлетико" с сезона 2010/11 по сезон 2018/19. Сейчас игрок выступает за "Фламенгу".
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