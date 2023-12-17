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Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил

Испания

"Сливочные" выходят на первое место

Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел всего одну качественную атаку.

Уже на старте было видно, что Мадрид обойдется без нервов. "Подводники" играли медленно, оставляли уйму пространства Кроосу и Модричу; не атаковали в прием Беллингема; позволяли разогнаться Родриго.

Конечно, это оборачивалось проблемами. Очень активный Модрич сперва сам пробил в перекладину из-за пределов штрафной, а на 25-й минуте эффектно навесил на Беллингема, чей рывок проспал Альбиоль - 1:0.

Еще через 12 минут счет удвоил Родриго, которому помог стандарт и небольшая суматоха.

Также первый тайм запомнился сразу тремя травмами - у "Реала" выбыл Алаба, у "Вильярреала" Баэна и Жерар Морено.

Вторая половина началась с уже упомянутой единственной атаки "Подводников", которую разогнал Парехо и завершил Моралес. Лунин, получается, пропустил единственный удар, летевший в створ ворот. Нехорошо вышло.

При этом вернул ли гол Моралеса интригу? Нет! Вскоре Браим Диас и Лука Модрич это доказали, и в обоих моментах защита "Субмарины" исполняла какой-то цирк.

В таблице успех вывел "Сливочных" на чистое первое место с 42 очками. При этом "Жирона", у которой 41 балл, свой матч 17-го тура проведет завтра.

Касательно "Вильярреала", то для него это второе кряду разгромное поражение в Ла Лиге. В таблице команда Марселино лишь 14-я с 16 очками.

17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54

"Реал Мадрид": Лунин - Васкес, Рюдигер, Алаба (Начо, 35), Менди (Фран Гарсия, 46) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 79), Модрич - Беллингем (Себальос, 78) - Браим Диас (Хоселу, 84), Родриго

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса - Ахомаш (Тригейрос, 74), Капу, Парехо, Баэна (Терратс, 29) - Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Предупреждения: Беллингем, 67, Чуамени, 84 - Альти, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 00:44
Еще надеюсь, что Алавес так-сяк упрется против Жироны. А если нет, то уже в следующем туре Жирона потеряет очки в Севилье против Бетиса. Новый Год Реал должен встречать на первом месте. А лучшим подарком может быть потеря барсуками очков дома против Альмерии () Должны же быть чудеса к Рождеству.
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Комментарии 4
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 00:44
Еще надеюсь, что Алавес так-сяк упрется против Жироны. А если нет, то уже в следующем туре Жирона потеряет очки в Севилье против Бетиса. Новый Год Реал должен встречать на первом месте. А лучшим подарком может быть потеря барсуками очков дома против Альмерии () Должны же быть чудеса к Рождеству.
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metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 00:29
Уверенная победа на классе. Лунин в пропущенном голе не виноват от слова - совсем. Скорее вина центральных защитников. С Алабой (очень надеюсь) будет всё хорошо.
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Dr. House (Поділля)
18.12.2023 в 00:18
Термінове повідомлення по факсу з шепетівсько- монреальського стаціонару для рогато-копитних! :Пєрєс са сваімі паплічнікамі прадалжаєт перєть пабєди вялікой Барсєлони вам ім'я пазорново рєала с помащью пєрєкуплєних у падкуплєних ранєє вялікой Барсєлони судєй! Ета проста какой- та пазор! Нєльзя пєрєкупать пєрєкуплєних! Я обьявляю байкот всєм нєпарнокапатним і аставляю ліш за сабоц право лізать соль і єсть мох в кармушках і на пєньках с сімволікай вялікой Барсєлони!!!Ваш Благародний Манрєальскій Алєнь...ТЧК...
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metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 00:34
Не удивлюсь, если он завяжет с Барсой и начнет топить за Жирону, Хотя лично я ничего против этой молодой и весёлой команды не имею, она, её болельщики ничем не скомпрометированы.
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