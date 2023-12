Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил

"Реал Мадрид" на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел всего одну качественную атаку.

Уже на старте было видно, что Мадрид обойдется без нервов. "Подводники" играли медленно, оставляли уйму пространства Кроосу и Модричу; не атаковали в прием Беллингема; позволяли разогнаться Родриго.

Конечно, это оборачивалось проблемами. Очень активный Модрич сперва сам пробил в перекладину из-за пределов штрафной, а на 25-й минуте эффектно навесил на Беллингема, чей рывок проспал Альбиоль - 1:0.

Еще через 12 минут счет удвоил Родриго, которому помог стандарт и небольшая суматоха.

9 - Rodrygo Goes has scored nine goals in his last 11 games for @realmadriden in all competitions, having scored just one goal in his first 12 games of the season. Confidence. pic.twitter.com/mCBj26rcUp

Также первый тайм запомнился сразу тремя травмами - у "Реала" выбыл Алаба, у "Вильярреала" Баэна и Жерар Морено.

Вторая половина началась с уже упомянутой единственной атаки "Подводников", которую разогнал Парехо и завершил Моралес. Лунин, получается, пропустил единственный удар, летевший в створ ворот. Нехорошо вышло.

При этом вернул ли гол Моралеса интригу? Нет! Вскоре Браим Диас и Лука Модрич это доказали, и в обоих моментах защита "Субмарины" исполняла какой-то цирк.

1 - Luka Modrić has both scored and assisted in the same LaLiga match for the fifth time (341 appearances), becoming the oldest player (38 years and 99 days) to score and assist in a game in Europe's top five this season. Star. pic.twitter.com/DVfoSmGJzX