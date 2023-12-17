Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил

"Реал Мадрид" на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел всего одну качественную атаку.

Уже на старте было видно, что Мадрид обойдется без нервов. "Подводники" играли медленно, оставляли уйму пространства Кроосу и Модричу; не атаковали в прием Беллингема; позволяли разогнаться Родриго.

Конечно, это оборачивалось проблемами. Очень активный Модрич сперва сам пробил в перекладину из-за пределов штрафной, а на 25-й минуте эффектно навесил на Беллингема, чей рывок проспал Альбиоль - 1:0.

Еще через 12 минут счет удвоил Родриго, которому помог стандарт и небольшая суматоха.

9 - Rodrygo Goes has scored nine goals in his last 11 games for @realmadriden in all competitions, having scored just one goal in his first 12 games of the season. Confidence. pic.twitter.com/mCBj26rcUp — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2023

Также первый тайм запомнился сразу тремя травмами - у "Реала" выбыл Алаба, у "Вильярреала" Баэна и Жерар Морено.

Вторая половина началась с уже упомянутой единственной атаки "Подводников", которую разогнал Парехо и завершил Моралес. Лунин, получается, пропустил единственный удар, летевший в створ ворот. Нехорошо вышло.

При этом вернул ли гол Моралеса интригу? Нет! Вскоре Браим Диас и Лука Модрич это доказали, и в обоих моментах защита "Субмарины" исполняла какой-то цирк.

1 - Luka Modrić has both scored and assisted in the same LaLiga match for the fifth time (341 appearances), becoming the oldest player (38 years and 99 days) to score and assist in a game in Europe's top five this season. Star. pic.twitter.com/DVfoSmGJzX — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2023

В таблице успех вывел "Сливочных" на чистое первое место с 42 очками. При этом "Жирона", у которой 41 балл, свой матч 17-го тура проведет завтра.

Касательно "Вильярреала", то для него это второе кряду разгромное поражение в Ла Лиге. В таблице команда Марселино лишь 14-я с 16 очками.

17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54

"Реал Мадрид": Лунин - Васкес, Рюдигер, Алаба (Начо, 35), Менди (Фран Гарсия, 46) - Вальверде, Кроос (Чуамени, 79), Модрич - Беллингем (Себальос, 78) - Браим Диас (Хоселу, 84), Родриго

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса - Ахомаш (Тригейрос, 74), Капу, Парехо, Баэна (Терратс, 29) - Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Предупреждения: Беллингем, 67, Чуамени, 84 - Альти, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85