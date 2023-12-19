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Лапорта высказался о прощальном матче Месси за Барсу: Мы готовы сделать это

Испания

Барселона хочет отдать дань уважения одному из лучших игроков в истории

Лапорта высказался о прощальном матче Месси за Барсу: Мы готовы сделать это

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможности проведения последнего матча Лионеля Месси за клуб.

"Мы готовы сделать это, когда он захочет. Лео Месси - лучший игрок в истории, поэтому он заслуживает на последний матч в "Барселоне". Есть много новостей, но я считаю, что это запрещено даже ФИФА".

Также президент "Барселоны" высказался о переходе игрока в "Интер Майами".

"В конце концов летом игрок не вернулся. Такой выбор был вполне логичен из-за того, что он нам сказал. Лео чувствовал давление в Париже. Он предпочел перейти в "Интер Майами", поскольку это дало бы ему определенную стабильность. Это было решение, которое мы уважали", - пояснил Лапорта.

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Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 18:40
Молчал бы уже. Предатель.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
19.12.2023 в 18:40
Молчал бы уже. Предатель.
Ответить
0
1

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