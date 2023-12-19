Лапорта высказался о прощальном матче Месси за Барсу: Мы готовы сделать это

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможности проведения последнего матча Лионеля Месси за клуб.

"Мы готовы сделать это, когда он захочет. Лео Месси - лучший игрок в истории, поэтому он заслуживает на последний матч в "Барселоне". Есть много новостей, но я считаю, что это запрещено даже ФИФА".

Также президент "Барселоны" высказался о переходе игрока в "Интер Майами".