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Лапорта высказался о прощальном матче Месси за Барсу: Мы готовы сделать это
Барселона хочет отдать дань уважения одному из лучших игроков в истории
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможности проведения последнего матча Лионеля Месси за клуб.
"Мы готовы сделать это, когда он захочет. Лео Месси - лучший игрок в истории, поэтому он заслуживает на последний матч в "Барселоне". Есть много новостей, но я считаю, что это запрещено даже ФИФА".
Также президент "Барселоны" высказался о переходе игрока в "Интер Майами".
"В конце концов летом игрок не вернулся. Такой выбор был вполне логичен из-за того, что он нам сказал. Лео чувствовал давление в Париже. Он предпочел перейти в "Интер Майами", поскольку это дало бы ему определенную стабильность. Это было решение, которое мы уважали", - пояснил Лапорта.
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