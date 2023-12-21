Примера. Девять сэйвов Вальеса не остановили Атлетик, нервный успех Вильярреала

Полное доминирование басков против выдающейся игры вратаря канарцев - такой вот вышел матч.

Это нереально, но Альваро Вальес оформил целых девять (!) сэйвов. В первом тайме он отбил удар Иньяки Уильямса почти в упор; во втором - нейтрализовал попытки Беренгера и Иньяки с двух метров, идеально перемещаясь по линии ворот.

Ну, и главный сэйв Вальеса - это отбитый пенальти Гурусеты, который перед этим привез Араухо.

Параллельно в атаку канарцы почти не играли и очевидно ждали свистка. Антифутбол, да - и наказание пришло за 20 секунд до конца добавленного времени. Симуляция Сандро, ответная контратака, вынос Вальеса - и удар Унаи Гомеса уже в пустые ворота. Вау!

???????? Goal: Unai Gomez | Athletic Club 1-0 Las Palmaspic.twitter.com/oZxPVBwlJ7 — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 20, 2023

Невероятно эмоциональная победа позволила Бильбао догнать в таблице "Атлетико" - теперь у них по 35 очков. У канарцев - 25 баллов и 9-е место.

18-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Унаи Гомес, 90+4

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера (Весга, 56), Прадос (Хаурегисар, 86) - Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 66), Нико Уильямс (Рауль Гарсия, 86) - Гурусета (Беренгер, 56)

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Парк (Мфулу, 78), Муньос, Перроне, Луаодис, Мунир (Суарес, 90+1) - Каба (Сандро, 60)

Предупреждения: Уильямс, 90+6 - Араухо, 39, Перроне, 68, Луаодис, 90+6

Нет обороны у "Подводников", и в результате они едва не упустили уже добытую победу.

В первом тайме "Сельта" была начисто смята. Моменты, атаки, удары - все на одной половине поля, и в результате пошли голы. Педраса забил классным ударом с острого угла; Манди добил мяч после сэйва; Парехо реализовал пенальти.

Great goal from Alfonso Pedraza to give Villarreal the 1-0 lead against Celta Vigo. ⚽️????????



Alexander Sorloth laid it off for the assist. ???????????? pic.twitter.com/jkH8MWTw1z — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 20, 2023

И что было дальше? Поняв, что нечего терять, "Кельты" побежали вперед - и внезапно оказалось, что прекрасная в атаке "Субмарина" не умеет элементарных вещей в защите.

Всего за 5 минут Дувикас и Странд Ларсен забили по голу, поочередно переигрывая позиционно стопперов "Вильярреала".

Более того, все шло к ничьей или даже победе "Сельты", но сперва Йоргенсен головой (!) отбил удар Ларсена в упор, а затем Альтимира спас всех, остановив удар Ману Санчеса на линии ворот.

Впереди январь - и у селекционеров "Вильярреала" много работы. Пока команда идет 13-й с 19 очками; у "Сельты" - 13 баллов и 18-е место.

18-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Сельта" - 3:2

Голы: Педраса, 13, Манди, 40, Парехо, 48 (с пенальти) - Дувикас, 52, Странд Ларсен, 57

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль (Куэнка, 60), Манди, Педраса (Ромеро, 22) - Ахомаш (Терратс, 89), Комесанья, Парехо, Альберто Морено (Моралес, 60) - Баэна (Тригейрос, 88), Серлот

"Сельта": Гуаита - Васкес (Мигель Родригес, 86), Старфельт (Домингес, 46), Нуньес, Ристич (Ману Санчес, 46) - де ла Торре (Мингеса, 46), Дотор, Тапиа, Серви (Бамба, 82) - Дувикас, Странд Ларсен

Предупреждения: Баэна, 75, Комесанья, 76 - Васкес, 46, Мингеса, 72, Ману Санчес, 82, Дувикас, 84