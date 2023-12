Примера. Девять сэйвов Вальеса не остановили Атлетик, нервный успех Вильярреала

Полное доминирование басков против выдающейся игры вратаря канарцев - такой вот вышел матч.

Это нереально, но Альваро Вальес оформил целых девять (!) сэйвов. В первом тайме он отбил удар Иньяки Уильямса почти в упор; во втором - нейтрализовал попытки Беренгера и Иньяки с двух метров, идеально перемещаясь по линии ворот.

Ну, и главный сэйв Вальеса - это отбитый пенальти Гурусеты, который перед этим привез Араухо.

Параллельно в атаку канарцы почти не играли и очевидно ждали свистка. Антифутбол, да - и наказание пришло за 20 секунд до конца добавленного времени. Симуляция Сандро, ответная контратака, вынос Вальеса - и удар Унаи Гомеса уже в пустые ворота. Вау!

Невероятно эмоциональная победа позволила Бильбао догнать в таблице "Атлетико" - теперь у них по 35 очков. У канарцев - 25 баллов и 9-е место.

18-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Унаи Гомес, 90+4

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера (Весга, 56), Прадос (Хаурегисар, 86) - Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 66), Нико Уильямс (Рауль Гарсия, 86) - Гурусета (Беренгер, 56)

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Парк (Мфулу, 78), Муньос, Перроне, Луаодис, Мунир (Суарес, 90+1) - Каба (Сандро, 60)

Предупреждения: Уильямс, 90+6 - Араухо, 39, Перроне, 68, Луаодис, 90+6

Нет обороны у "Подводников", и в результате они едва не упустили уже добытую победу.

В первом тайме "Сельта" была начисто смята. Моменты, атаки, удары - все на одной половине поля, и в результате пошли голы. Педраса забил классным ударом с острого угла; Манди добил мяч после сэйва; Парехо реализовал пенальти.

Great goal from Alfonso Pedraza to give Villarreal the 1-0 lead against Celta Vigo.



Alexander Sorloth laid it off for the assist.