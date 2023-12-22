Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Варан может вернуться в Реал
Анчелотти будет рад возвращению защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" хочет подписать центрального защитника в связи с тем, что Эдер Милитан и Давид Алаба получили травмы и не смогут играть в ближайшее время.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Клуб рассматривает подписание Рафаэля Варана, но официальных предложений по трансферу француза в "Реал" пока не было. Защитника будет рад видеть Карло Анчелотти, который хорошо знает этого игрока.
Тренеру клуба нравится, что Варану не понадобится времени на адаптацию, ведь защитник ранее играл за "Реал". Карло положительно оценивает вариант возвращения игрока в команду.
Популярное сейчас
- Цена на Артема Довбика выросла на тринадцать миллионов евро
- УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Жирона випереджає Барселону на дев'ять очок, Атлетіко - на десять. Турнирная таблица Ла Лиги
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке