Рафаэль Варан может вернуться в Реал

Мадридский "Реал" хочет подписать центрального защитника в связи с тем, что Эдер Милитан и Давид Алаба получили травмы и не смогут играть в ближайшее время.

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Клуб рассматривает подписание Рафаэля Варана, но официальных предложений по трансферу француза в "Реал" пока не было. Защитника будет рад видеть Карло Анчелотти, который хорошо знает этого игрока.

Тренеру клуба нравится, что Варану не понадобится времени на адаптацию, ведь защитник ранее играл за "Реал". Карло положительно оценивает вариант возвращения игрока в команду.