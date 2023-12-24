  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кроос раздумывает над продлением контракта с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроос раздумывает над продлением контракта с Реалом

Испания

Хочет завершить карьеру на мажорной ноте

Кроос раздумывает над продлением контракта с Реалом

Infinite

Новина українською

Легенде "Реала" Тони Кроосу уже 33 года. Вроде и не предел, но уже достаточно почтенный возраст в футболе.

30 июня 2024-го года у немца завершается срок действия контракта. Как сообщает MARCA, мадридцы вроде и не против продолжить сотрудничество, но больше вопросов есть именно к игроку.

Кроос хочет завершить карьеру, находясь на вершине, и в хорошей форме. Но получится ли играть на высоком уровне еще, по крайней мере, один сезон - неизвестно. Поэтому, полузащитник взял время на размышления до марта-апреля.

В почтоном сезоне Кроос провел 23 матча за "Реал", в которых однажды забил, и 6 раз непосредственно помог в этом партнерам.

По теме
yellow-arrow
Луиш Кампуш покинул Сельту. Известны подробности
yellow-arrow
Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера
yellow-arrow
Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ
Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости