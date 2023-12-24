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Кроос раздумывает над продлением контракта с Реалом
Хочет завершить карьеру на мажорной ноте
Infinite
Легенде "Реала" Тони Кроосу уже 33 года. Вроде и не предел, но уже достаточно почтенный возраст в футболе.
30 июня 2024-го года у немца завершается срок действия контракта. Как сообщает MARCA, мадридцы вроде и не против продолжить сотрудничество, но больше вопросов есть именно к игроку.
Кроос хочет завершить карьеру, находясь на вершине, и в хорошей форме. Но получится ли играть на высоком уровне еще, по крайней мере, один сезон - неизвестно. Поэтому, полузащитник взял время на размышления до марта-апреля.
В почтоном сезоне Кроос провел 23 матча за "Реал", в которых однажды забил, и 6 раз непосредственно помог в этом партнерам.
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