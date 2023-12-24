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Фермин Лопес: Хави всегда очень позитивный
А результаты не очень позитивные
Фото: Alex Caparros/Getty Images
Молодой полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес наслаждается возможностью играть за первую команду. Игрок рассказал о Хави и последних результатах.
Он всегда очень позитивный. Он заставляет нас быть самокритичными, прежде всего, но всегда с позитивом, смотреть вперед, исправляться и продолжать свой путь.
У нас была полоса негативных результатов, но хорошо, я думаю, что были также моменты, когда мы были хорошими и играли хорошо. Будем надеяться, что мы сможем переломить ситуацию и вернуться к победе и хорошей игре.
20-летний Лопес может похвастаться уже 12-а матчами за "Барселону" и одним голом. Кстати, забил он его в ворота "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Ту игру испанцы выиграли со счетом 2:1.
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