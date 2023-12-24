Фермин Лопес: Хави всегда очень позитивный

Молодой полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес наслаждается возможностью играть за первую команду. Игрок рассказал о Хави и последних результатах.

Он всегда очень позитивный. Он заставляет нас быть самокритичными, прежде всего, но всегда с позитивом, смотреть вперед, исправляться и продолжать свой путь.

У нас была полоса негативных результатов, но хорошо, я думаю, что были также моменты, когда мы были хорошими и играли хорошо. Будем надеяться, что мы сможем переломить ситуацию и вернуться к победе и хорошей игре.