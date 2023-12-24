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Фермин Лопес: Хави всегда очень позитивный

Испания

А результаты не очень позитивные

Фермин Лопес: Хави всегда очень позитивный

Фото: Alex Caparros/Getty Images

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Молодой полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес наслаждается возможностью играть за первую команду. Игрок рассказал о Хави и последних результатах.

Он всегда очень позитивный. Он заставляет нас быть самокритичными, прежде всего, но всегда с позитивом, смотреть вперед, исправляться и продолжать свой путь.

У нас была полоса негативных результатов, но хорошо, я думаю, что были также моменты, когда мы были хорошими и играли хорошо. Будем надеяться, что мы сможем переломить ситуацию и вернуться к победе и хорошей игре.

20-летний Лопес может похвастаться уже 12-а матчами за "Барселону" и одним голом. Кстати, забил он его в ворота "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Ту игру испанцы выиграли со счетом 2:1.

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Источник:
MD
Опубликовал: Виктор Иванчук
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