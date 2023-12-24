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Реал хочет подписать на постоянной основе Хоселу, и вернуть Кепу Челси

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Что же тогда делать Лунину? Уходить или не уходить?

Реал хочет подписать на постоянной основе Хоселу, и вернуть Кепу Челси

Фото: "Реал"

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33-летний Хоселу стал полезным игроком для команды Карло Анчелотти. Экс-форвард "Эспаньола" забил уже восемь голов во всех турнирах. Аренда Хоселу стоила "Реалу" полмиллиона евро, чтобы подписать нападающего на постоянной основе надо доплатить еще 1.5 миллиона. Мадрид считает это целесообразным, пишет AS.

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Другое дело - Кепа Аррисабалага. Вратарь "Челси" был арендован как безусловный игрок старта из-за травмы Куртуа, однако Андрей Лунин сумел навязать ему конкуренцию. Учитывая, что контракт Лунина действует до 2025 года, в постоянном трансфере Кепа меньше необходимости.

Следующий матч "Реал" проведет 3 января против "Мальорки". Сейчас мадридцы лидируют в Ла Лиге.

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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
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