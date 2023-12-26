Источник: Реал сделал выбор между де Лигтом и Вараном

"Реал" продолжает работать над усилением зоны центрального защитника после травмы Давида Алабы.

Как сообщает Todofichajes, руководство мадридского клуба рассматривало кандидатуры игрока "Баварии" Маттейса де Лигта и футболиста "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана. Отмечается, что мадридский клуб принял решение подписать француза Варана из-за высокой стоимости де Лигта.

Напомним, Варан был игроком "Реала" в течение 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. В составе мадридского клуба Варан четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также один раз завоевал Кубок Испании.

"Реал" продолжает работать над усилением зоны центрального защитника после травмы Давида Алабы.

Как сообщает Todofichajes, руководство мадридского клуба рассматривало кандидатуры игрока "Баварии" Маттейса де Лигта и футболиста "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана. Отмечается, что мадридский клуб принял решение подписать француза Варана из-за высокой стоимости де Лигта.

Напомним, Варан был игроком "Реала" на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. В составе мадридского клуба Варан четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также один раз завоевал Кубок Испании.