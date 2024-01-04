Примера. Бильбао догоняет Барсу и Атлетико, Альмерия завершила круг без побед

"Альмерия" завершила первый круг без единой победы, причем сделала это поразительно безвольно.

Ни одного удара в створ ворот или хотя бы осмысленной атаки не провели гости. Единственный их шанс - это когда Рамазани на 3-й минуте перехватил мяч, но был мгновенно накрыт Эррерой.

"Осасуна" выиграла скромно, но выглядела в разы сильнее. Движение мяча, движение без мяча, стандарты, острота - все это было, и на 27-й минуте Анте Будимир воплотил старания партнеров в гол, воспользовавшись суматохой в чужой штрафной.

В дальнейшем хорват упустил еще одну голевую возможность, а Хосе Арнаис - целых две, поэтому 1:0 не совсем отображают происходившее на поле. 3:0 были бы справедливее.

Ante Budimir scored the only goal of the match for Osasuna in a 1-0 win against Almeria.



That was his 10th goal for Osasuna across all competitions this season, 9th in La Liga, making him the 6th top scorer in the league. ???? pic.twitter.com/3gBJVh8Q83 — ???????? (@TheCroatianLad) January 4, 2024

В таблице Памплона после победы поднялась на 11-е место с 25 очками. У "Альмерии" привычная 20-я строчка и 5 баллов.

19-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Будимир, 27

"Осасуна": Эррера - Аресо (Видаль, 82), Катена, Давид Гарсия, Пенья (Крус, 82) - Монкайола (Ибаньес, 74), Муньос, Орос - Авила (Арнаис, 14), Будимир (Рауль Гарсия, 74), Мой Гомес

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Чуми, 60), Монтес, Эдгар Гонсалес (Арнау, 82), Акиеме - Лопи, Робертоне - Баптистао, Аррибас (Посо, 46), Эмбарба (Лазаро, 70) - Рамазани (Марези, 46)

Предупреждения: Катена, 89 - Робертоне, 29, Чуми, 75

Тренеры меняются, а слабая игра "Севильи" на месте. До провала сезона остается всего-ничего.

Сегодня игру "Нервиона" лучше всего характеризует то, что первый тайм команда завершила без ударов даже в сторону ворот, а опорника Неманью Гуделя пришлось менять уже на 41-й минуте, чтобы хоть как-то связать игру.

К тому времени баски уже вели в счете - это Микель Весга здорово ворвался в штрафную и замкнул навес.

Во втором тайме "Севилья" чуть ожила, вспомнила про прессинг; был даже опасный удар от Саласа, но Симон отбил, а уже через пару минут Бильбао закрыл матч - это Андер Эррера фирменным навесом нашел Паредеса.

По игре видно, что баскам будет нелегко без Иньяки Уильямса, который поехал на КАН, но организация игры и высокая интенсивность могут им помочь. Пока в таблице команда Эрнесто Вальверде догнала "Барсу" и "Атлетико" - у всех по 38 баллов.

Касательно "Севильи", то она лишь 16-я с 16 очками и срочной необходимостью в усилении. Прямо сейчас у "Нервиона" полсостава балласта.

19-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетик" - 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76

"Севилья": Дмитрович - Хуанлу (Янузай, 65), Баде (Ньянзу, 65), Рамос, Салас, Педроса (Маркао, 80) - Соу (Оливер, 65), Гудель (Ракитич, 41), Сусо - Окампос, Рафа Мир

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - де Галларета (Эррера, 69), Весга (Унаи Гомес, 74) - Беренгер, Сансет (Прадос, 69), Нико Уильямс (Аду, 80) - Гурусета (Рауль Гарсия, 74)

Предупреждения: Соу, 36, Ракитич, 75, Маркао, 86 - Рауль Гарсия, 90+1