Примера. Бильбао догоняет Барсу и Атлетико, Альмерия завершила круг без побед

"Альмерия" завершила первый круг без единой победы, причем сделала это поразительно безвольно.

Ни одного удара в створ ворот или хотя бы осмысленной атаки не провели гости. Единственный их шанс - это когда Рамазани на 3-й минуте перехватил мяч, но был мгновенно накрыт Эррерой.

"Осасуна" выиграла скромно, но выглядела в разы сильнее. Движение мяча, движение без мяча, стандарты, острота - все это было, и на 27-й минуте Анте Будимир воплотил старания партнеров в гол, воспользовавшись суматохой в чужой штрафной.

В дальнейшем хорват упустил еще одну голевую возможность, а Хосе Арнаис - целых две, поэтому 1:0 не совсем отображают происходившее на поле. 3:0 были бы справедливее.

Ante Budimir scored the only goal of the match for Osasuna in a 1-0 win against Almeria.



That was his 10th goal for Osasuna across all competitions this season, 9th in La Liga, making him the 6th top scorer in the league.