Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Уважай людей и заткнись!" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком
Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
Защитник "Севильи" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после поражения команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (0:2). Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса, после чего футболист резко отреагировал.
"Прояви немного уважения, мы говорим. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", - приводит слова Рамоса AS.
Напомним, Рамос перешел в "Севилью" в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рамос провел за "Севилью" 10 матчей в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив один гол.
Сейчас "Севилья" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.
"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”— DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024
¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Полузащитник Зари стал свободным агентом
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 1