  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Уважай людей и заткнись!" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Уважай людей и заткнись!" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком

Испания

Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса

"Уважай людей и заткнись!" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

Защитник "Севильи" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после поражения команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (0:2). Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса, после чего футболист резко отреагировал.

"Прояви немного уважения, мы говорим. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, Рамос перешел в "Севилью" в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рамос провел за "Севилью" 10 матчей в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив один гол.

Сейчас "Севилья" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.

По теме
yellow-arrow
Первое признание. Яремчук попал в символическую сборную тура Ла Лиги
yellow-arrow
Хави - о 2:1 с Лас-Пальмасом: Барса играла на победу и заслуженно выиграла
yellow-arrow
С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Серхио Рамос Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DAZN
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 11:56
Дійсно Серхіо трошечки хамовит, а у Севільї не найкращі часи Вочевидь у цьому є провина не тільки тренерського штабу, але і гравців Утім ці всезнайки Можеш зіграти краще - вперед на поле!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 11:56
Дійсно Серхіо трошечки хамовит, а у Севільї не найкращі часи Вочевидь у цьому є провина не тільки тренерського штабу, але і гравців Утім ці всезнайки Можеш зіграти краще - вперед на поле!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости