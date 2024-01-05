"Уважай людей и заткнись!" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком

Защитник "Севильи" Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после поражения команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (0:2). Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса, после чего футболист резко отреагировал.

"Прояви немного уважения, мы говорим. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, Рамос перешел в "Севилью" в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рамос провел за "Севилью" 10 матчей в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив один гол.

Сейчас "Севилья" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.