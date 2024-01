Кубок короля. Эльче - Жирона 0:2. Словно заправский гранд

"Жирона" без видимых проблем вышла в 1/8 финала Кубка. Ее беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 14 матчей.

"Эльче" в мае вылетел из элиты и сейчас занимает 12-е место в Сегунде. Конечно, он не ровня сенсационной команде Мичела - даже если та выпустила неосновной состав.

Все, на что хватило зелено-полосатых - это натиск на стартовых минутах, в ходе которого Дональд плотно пробивал с линии штрафной, но выручил Хуан Карлос.

А что "Жирона"? Она забила по голу в каждом из таймов. До перерыва помогла фирменная подача с углового - это Солис сбросил мяч на дальнюю, где его уже ждал Блинд. Во втором же тайме Порту и Коуто вдвоем убежали в контратаку, которую Ян завершил элегантным ударом под штангу. Все просто, качественно и на классе - словно "Реал" или "Барса".

