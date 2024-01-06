Кубок короля. Эльче - Жирона 0:2. Словно заправский гранд

"Жирона" без видимых проблем вышла в 1/8 финала Кубка. Ее беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 14 матчей.

"Эльче" в мае вылетел из элиты и сейчас занимает 12-е место в Сегунде. Конечно, он не ровня сенсационной команде Мичела - даже если та выпустила неосновной состав.

Все, на что хватило зелено-полосатых - это натиск на стартовых минутах, в ходе которого Дональд плотно пробивал с линии штрафной, но выручил Хуан Карлос.

А что "Жирона"? Она забила по голу в каждом из таймов. До перерыва помогла фирменная подача с углового - это Солис сбросил мяч на дальнюю, где его уже ждал Блинд. Во втором же тайме Порту и Коуто вдвоем убежали в контратаку, которую Ян завершил элегантным ударом под штангу. Все просто, качественно и на классе - словно "Реал" или "Барса".

21 year old Yan Couto scores to give Girona the 2-0 lead away from home against Elche in the Copa Del Rey. ⚽️????????



Cristian Portu gets the assist. ????????????pic.twitter.com/dsLRxcS6Hn — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 6, 2024

Единственная плохая новость дня для Мичела - это травма Эрика Гарсии, которого пришлось менять. Детали мы узнаем уже завтра.

Наш Артем Довбик вышел на замену уже при счете 0:2 и, если честно, не запомнился ничем. Результат партнеры сделали раньше.

Впереди у "Жироны" полная неделя отдыха, а затем игра Ла Лиги с "Альмерией" 14 января.

1/16 финала Кубка короля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Жирона" - 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

"Эльче": Сан-Роман - Каррейра, Бигас (Хосан, 64), Клерк - Мендоса, Гаспар (Гарсес, 89), Дональд, Моренте - Фебас (Кастро, 75), Меркау (Фидель, 89) - Мурад (Серхио Леон, 75)

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау, Эрик Гарсия (Блинд, 30), Хуанпе, Гутьеррес - Мартин (Алейш Гарсия, 85), Солис (Кебе, 75) - Коуто, Порту (Торре, 85), Валери - Стуани (Довбик, 75)

Предупреждения: Бигас, 24, Моренте, 90+1