"Для меня он важный игрок": Хави - о Серхи Роберто

Перед игрой с "Барбасто", главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы относительно Серхи Роберто:

"Для меня он важный игрок, пример для всех. Он капитан. Он может играть на нескольких позициях с гарантией качества. Ему мало, что нужно объяснять. Надеюсь, он продлит контракт", — приводит слова Хави Marca.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о переходе 31-летнего Серхи Роберто в МЛС или Саудовскую Аравию.