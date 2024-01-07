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"Для меня он важный игрок": Хави - о Серхи Роберто

Испания

Тренер Барсы надеется на продление контракта со стороны Роберто

"Для меня он важный игрок": Хави - о Серхи Роберто

twitter.com/FCBarcelona_cat

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Перед игрой с "Барбасто", главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы относительно Серхи Роберто:

"Для меня он важный игрок, пример для всех. Он капитан. Он может играть на нескольких позициях с гарантией качества. Ему мало, что нужно объяснять. Надеюсь, он продлит контракт", — приводит слова Хави Marca.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о переходе 31-летнего Серхи Роберто в МЛС или Саудовскую Аравию.

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Хави Эрнандес Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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