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Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке

Испания
Обновлено

Еще бы, ведь надо забивать

Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке

Фото: ФК Валенсія

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Продолжается поединок 1/16 финала Кубка Испании между "Картахеной" и "Валенсией". После первого тайма лидирует представитель Ла Лиги 2 - "Картахена" (1:0).

По-перерыве коуч "летучих мышей" Бараха снял защитника Гильямона, впустив в бой нападающего Романа Яремчука.

Отметим, что "Валенсия" играет в численном большинстве. Ведь в конце первого тайма защитник соперников Калеро получил прямую красную карточку.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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