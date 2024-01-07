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Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке
Еще бы, ведь надо забивать
Фото: ФК Валенсія
Продолжается поединок 1/16 финала Кубка Испании между "Картахеной" и "Валенсией". После первого тайма лидирует представитель Ла Лиги 2 - "Картахена" (1:0).
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По-перерыве коуч "летучих мышей" Бараха снял защитника Гильямона, впустив в бой нападающего Романа Яремчука.
#CartagenaVCF ⚫⚪????— Valencia CF (@valenciacf) January 7, 2024
⚽ 1-0 | ⌚ 46' ???? @skoda_es
???? @sergicanos + Yaremchuk
↩️ @HGuillamon + Fran Pérez pic.twitter.com/XBtI5GrS0t
Отметим, что "Валенсия" играет в численном большинстве. Ведь в конце первого тайма защитник соперников Калеро получил прямую красную карточку.
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