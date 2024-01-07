Яремчук вышел на второй тайм матча Валенсии в Кубке

Продолжается поединок 1/16 финала Кубка Испании между "Картахеной" и "Валенсией". После первого тайма лидирует представитель Ла Лиги 2 - "Картахена" (1:0).

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

По-перерыве коуч "летучих мышей" Бараха снял защитника Гильямона, впустив в бой нападающего Романа Яремчука.

Отметим, что "Валенсия" играет в численном большинстве. Ведь в конце первого тайма защитник соперников Калеро получил прямую красную карточку.