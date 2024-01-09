Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау - не приоритет Барсы - Источник
Португалец выступает за блауграну на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.
Футболист, права на которого принадлежат "Атлетико", выступает за "блауграну" на правах аренды без опции выкупа.
По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер "Барселоны" не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса "Атлетико" потребует от "Барселоны" более 15 млн евро - выкуп в этом случае будет обязательным.
В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- "Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна
- Внучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи
- Первый круг завершается скандалами. Итоги 19-го тура Серии А
- Кубок короля. Валенсия и Яремчук отбегали 120 минут, класс Бильбао, успехи Севильи и Ла Реала
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 1