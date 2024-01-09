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Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау - не приоритет Барсы - Источник

Испания

Португалец выступает за блауграну на правах аренды

Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау - не приоритет Барсы - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.

Футболист, права на которого принадлежат "Атлетико", выступает за "блауграну" на правах аренды без опции выкупа.

По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер "Барселоны" не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса "Атлетико" потребует от "Барселоны" более 15 млн евро - выкуп в этом случае будет обязательным.

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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Барселона Хави Жоау Феликс
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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
09.01.2024 в 15:08
У физрука Чави, если кто и заиграет, то потом сразу же и тухнет от его тики-сраки. Проблема не в игроках, а в тупом физручаре Чапи... пардон Чави. Ну и в тупом президенте естественно, который этого сруля поставил у руля. Уверен в этом на 1000%
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
09.01.2024 в 15:08
У физрука Чави, если кто и заиграет, то потом сразу же и тухнет от его тики-сраки. Проблема не в игроках, а в тупом физручаре Чапи... пардон Чави. Ну и в тупом президенте естественно, который этого сруля поставил у руля. Уверен в этом на 1000%
Ответить
0
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