Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне. Сохранение Жоау - не приоритет Барсы - Источник

"Барселона" сомневается в необходимости выкупа Жоау Феликса.

Футболист, права на которого принадлежат "Атлетико", выступает за "блауграну" на правах аренды без опции выкупа.

По информации El Chiringuito, сохранение Феликса в команде на следующий сезон не является приоритетом для Хави. Главный тренер "Барселоны" не рассчитывает на португальца в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что за новую аренду Феликса "Атлетико" потребует от "Барселоны" более 15 млн евро - выкуп в этом случае будет обязательным.

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.