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Анчелотти: Пессимизм - это лучшее качество Рюдигера
Тренер Реала рассказал о лучших качествах полузащитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о лучших качествах защитника Антониа Рюдигера.
"Он очень внимательный защитник. У него куча хороших качеств и много опыта. Позиционирование, характер, личность. Он полноценный защитник. Но лучшее качество из всех этих - пессимист. Пессимист. Он всегда думает о худшем, что может произойти, и поэтому он очень сосредоточен на игре".
За "Реал" Антонио Рюдигер сыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист в этом сезоне.
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