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Крооса освистывали во время дерби с Атлетико в Суперкубке Испании

Испания

Немец критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Крооса освистывали во время дерби с Атлетико в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, "Реал" обыграл "Атлетико" (5:3). Тони Кроос вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.

При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе "Аль-Аввал Парк" освистывала полузащитника "Реала". Предположительно, реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение "ради денег и против футбола".

После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.

"Сегодня было весело! Потрясающая публика!" - написал Кроос.

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Источник:
espn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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