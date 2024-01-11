Крооса освистывали во время дерби с Атлетико в Суперкубке Испании

В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, "Реал" обыграл "Атлетико" (5:3). Тони Кроос вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.

При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе "Аль-Аввал Парк" освистывала полузащитника "Реала". Предположительно, реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение "ради денег и против футбола".

После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.