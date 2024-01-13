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Вице-президент Барселоны: Мы очень довольны работой Хави и всего его штаба

Испания
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Вице-президент Барселоны: Мы очень довольны работой Хави и всего его штаба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

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Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на фоне слухов об увольнении Хави Эрнандеса прокомментировал его работу:

"Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави", — приводит слова Юсте Marca.

Напомним, 14 января пройдет финал Суперкубка Испании, где "Барселона" сыграет против "Реал Мадрида".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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