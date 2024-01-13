Вице-президент Барселоны: Мы очень довольны работой Хави и всего его штаба

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на фоне слухов об увольнении Хави Эрнандеса прокомментировал его работу:

"Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави", — приводит слова Юсте Marca.