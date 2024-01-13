Хави: Мы можем конкурировать с Реал Мадридом

Завтра пройдет финал Суперкубка Испании. Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об сопернике:

"Реал Мадрид" становится сильнее. Если мы хотим взять титул, то должны пройти мадридский "Реал". Прошлогодний финал, победа над ними в Ла Лиге, полуфинал Кубка, который они выиграли. В последние годы мы сравнялись с "Реал Мадридом" по числу трофеев. Мы можем конкурировать с ними. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи. "Реал Мадрид" мотивирует меня, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть трофей завтра", — сказал Хави.