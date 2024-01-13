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Хави: Мы можем конкурировать с Реал Мадридом
Главный тренер сине-гранатовых положительно настроен на игру
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Завтра пройдет финал Суперкубка Испании. Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об сопернике:
"Реал Мадрид" становится сильнее. Если мы хотим взять титул, то должны пройти мадридский "Реал". Прошлогодний финал, победа над ними в Ла Лиге, полуфинал Кубка, который они выиграли. В последние годы мы сравнялись с "Реал Мадридом" по числу трофеев. Мы можем конкурировать с ними. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи. "Реал Мадрид" мотивирует меня, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть трофей завтра", — сказал Хави.
Напомним, финал Суперкубка начнется в 21: 00. Матч пройдет на стадионе "Мрсул Парк" В Саудовской Аравии.
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