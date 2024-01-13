Примера. Атлетик - Реал Сосьедад 2:1. Победа в дерби и третье место для Бильбао

Дерби Страны Басков в последние два сезона предсказуемы - каждая команда побеждает на своем поле.

Вот и сегодня "Атлетик" комфортно взял свое. Все, что показал "Ла Реал" - это старание и самоотдача, а вот футбола от него не было. Один удар в створ ворот за 90 минут - ну куда это годится?

И нет, дело не в отсутствии Таке Кубо. В конце концов, и "Атлетик" играл без Иньяки Уильямса.

Тем не менее, Бильбао был и острее, и эффективнее. Прежде всего, хвалим Беренгера - у него нет места в старте в этом сезоне, но сегодня Алекс вышел и дважды продемонстрировал голевое чутье, превращая в голы старания Берчиче и Нико Уильямса.

В начале второго тайма Вивиан мог даже делать счет 3:0, но пробил выше цели.

И только после этого возник первый шанс "Сосьедада" - это Барренечеа не забил, а потом еще и занервничал так, что его пришлось менять.

???????? Goal: Álex Berenguer | Athletic Club 2-0 Real Sociedadpic.twitter.com/qAGKsYsxUb — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 13, 2024

Бильбао играл солидно, с запасом, и даже поздний гол Оярсабаля после рикошета тут ничего не поменял - скорее, он выглядел случайностью.

Для "Ла Реала" это первое поражение во всех турнирах с 4 ноября. В таблице команда осталась 6-й с 32 баллами.

Касательно "Атлетика", то здесь все куда интереснее - третье место и 41 очко. Впервые с сезона-2013/14 "Львы" претендуют на попадание в ЛЧ.

20-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Беренгер, 30, 42 - Оярсабаль, 88

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - де Галларета (Эррера, 70), Весга - Беренгер (Муньяин, 85), Сансет (Унаи Гомес, 70), Нико Уильямс (Аду, 85) - Гурусета (Вильялибре, 74)

"Реал Сосьедад": Марреро - Одриосола (Элустондо, 19), Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 80) - Захарян (Дадье, 63), Мерино, Субименди, Барренечеа (Магунаселайя, 63) - Браис Мендес (Оласагасти, 80), Оярсабаль

Предупреждения: Унаи Гомес, 90+2 - Барренечеа, 61, Мерино, 90, Ле Норман, 90+1, Элустондо, 90+2