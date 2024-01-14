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Лунин - в стартовом составе Реала на финал Суперкубка Испании против Барселоны

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Лунин - в стартовом составе Реала на финал Суперкубка Испании против Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 14-го января, "Реал" и "Барселона" сойдутся в финале Суперкубка Испании. В стартовый состав "Реала" попал украинский голкипер Андрей Лунин.

В полуфинале "сливочные" одолели в дополнительном времени "Атлетико" (5:3), а каталонцы победили "Осасуну" (2:0).

Поединок "Реал" - "Барселона" состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало в 21:00.

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Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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