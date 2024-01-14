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Лунин - в стартовом составе Реала на финал Суперкубка Испании против Барселоны
Анчелотти доверился именно украинцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14-го января, "Реал" и "Барселона" сойдутся в финале Суперкубка Испании. В стартовый состав "Реала" попал украинский голкипер Андрей Лунин.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial para la FINAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
???? @FCBarcelona_es @UnicajaBanco | #superSupercopa pic.twitter.com/KfQeGp6Gmk
В полуфинале "сливочные" одолели в дополнительном времени "Атлетико" (5:3), а каталонцы победили "Осасуну" (2:0).
Поединок "Реал" - "Барселона" состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало в 21:00.
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