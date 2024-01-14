Реал - Барселона. Хет-трик Винисиуса, гол Левандовского в финале Суперкубка Испании

Эль-классико в Суперкубке Испании началось с дубля Винисиуса. Сначала Бразилец умело качнул Кунде, на что удачно отреагировал Беллингем и отдал передачу на вингера. Тот реализовал выход один на один, обыграв голкипера.

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Следующий гол - передача с фланга от Родриго. Классика, которую Джуниор замкнул в подкате.

Казалось, интригу в матче вернул Роберт Левандовский, который с линии штрафной мощным ударом пробил Андрея Лунина. Однако через 6 минут Винисиус реализует пенальти и делает счет 3:1 в пользу "сливочных".

Первый тайм завершен. Ждем изменений от "блаугранас".