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Реал - Барселона. Хет-трик Винисиуса, гол Левандовского в финале Суперкубка Испании

Испания
Обновлено

Первый тайм завершен

Реал - Барселона. Хет-трик Винисиуса, гол Левандовского в финале Суперкубка Испании

Фото: Getty Images

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Эль-классико в Суперкубке Испании началось с дубля Винисиуса. Сначала Бразилец умело качнул Кунде, на что удачно отреагировал Беллингем и отдал передачу на вингера. Тот реализовал выход один на один, обыграв голкипера.

Следующий гол - передача с фланга от Родриго. Классика, которую Джуниор замкнул в подкате.

Казалось, интригу в матче вернул Роберт Левандовский, который с линии штрафной мощным ударом пробил Андрея Лунина. Однако через 6 минут Винисиус реализует пенальти и делает счет 3:1 в пользу "сливочных".

Первый тайм завершен. Ждем изменений от "блаугранас".

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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