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Мадридское дерби с перспективами для Лунина, КАН-2024 и насыщенные выходные. Расписание футбола на 15 - 21 января
Календарь топ-матчей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Первый месяц года сразу подарил нам большой турнир сборных. Бесспорно, Кубок африканских наций в Украине не так популярен, как чемпионат Европы или мира, но все же интересных событий там хватает. Кстати, также проходит Кубок Азии, на который стоит обратить внимание. Параллельно с этим не прекращаются национальные соревнования, где посреди недели приоритет – кубок, а на выходных уже будут чемпионаты. Можем увидеть игру Андрея Лунина против "Атлетико". Об этом и многом другом – ниже в подборке.
Понедельник, пятнадцатое января
Будет сыгран еще один матч 20-го тура Серии А. В Португалии рекомендуем обратить внимание на матч с участием "Ароуки", за которую выступает наш Богдан Милованов. На КАН-2024 стартуют Сенегал, Камерун и Алжир. Южная Корея сыграет в этот день на Кубке Азии.
- Южная Корея - Бахрейн. 13:30. Кубок Азии
- Сенегал - Гамбия. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- Камерун - Гвинея. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Аталанта" - "Фрозионе". 21:45. Серия А. MEGOGO
- Алжир - Ангола. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Гимарайнш" - "Ароука". 22:15. Примейра. MEGOGO
Вторник, шестнадцатое января
В Англии продолжится кубковая эстафета. Нас больше всего будет интересовать во вторник матч "Брентфорда" – есть возможность увидеть Егора Ярмолюка. В чемпионате Италии сыграет грозный и именитый "Ювентус", в Испании внимание привлекают "Севилья" и "Атлетик", которые продолжают борьбу за кубковое признание. Ну и КАН-2024 – Тунис, Мали, ЮАР и тому подобное.
Также есть смысл обратить свое внимание на интересный кубковый матч в Бельгии – "Гент" против "Брюгге".
- Буркина-Фасо - Мавритания. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- Тунис - Намибия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- Саудовская Аравия - Оман. 19:30. Кубок Азии
- "Хетафе" - "Севилья". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Вулверхэмптон" - "Брентфорд". 21:30. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Сассуоло". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Гент" - "Брюгге". 21:45. Кубок Бельгии
- Мали - ЮАР. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Атлетик" - "Алавес". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Среда, семнадцатое января
"Жирона" продолжает удивлять не только в чемпионате Испании, но и в национальном Кубке. В среду каталонцы попытаются пройти "Райо Вальекано". Почти параллельно будет матч с участием "Валенсии" нашего Романа Яремчука. В Англии можем увидеть выступление Виталия Миколенко за "Эвертон". И почему бы не добавить изюминку в виде женского Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной"?
- Марокко - Танзания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Барселона" - "Реал". 20:00. Суперкубок Испании (женщины). YouTube
- "Валенсия" - "Сельта". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Эвертон" - "Кристал Пэллас". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports
- ДР Конго - Замбия. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Осасуна" - "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Жирона" - "Райо Вальекано". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO
Четверг, восемнадцатое января
Ох и матч здесь будет. "Атлетико" против "Реала". Ожидаем, конечно, выход Андрея Лунина, но даже если обойдется без него – будет интересно. Мадридское дерби перетянет на себя все внимание, однако не забываем также о КАН-2024, где будут очень яркие по вывеске матчи между Кот-д'Ивуаром и Нигерией, а также Египтом и Ганой. Программа насыщенная.
- Сирия - Австралия. 13:30. Кубок Азии
- Индия - Узбекистан. 16:30. Кубок Азии
- Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- Кот-д'Ивуар - Нигерия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- Палестина - ОАЭ. 19:30. Кубок Азии
- "Унионистас де Саламанка - "Барселона". 20:30. Кубок Испании. MEGOGO
- "Наполи" - "Фиорентина". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO
- Египет - Гана. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
Пятница, девятнадцатое января
Начнутся очередные туры в Ла Лиге и Бундеслиге. Продолжится КАН-2024. Рекомендуем также обратить внимание на Суперкубок Италии, где сыграют "Интер" и "Лацио". Как всегда, не обделяем вниманием "Бенфику", которая, вероятно, не без Анатолия Трубина будет противостоять "Боавиште".
- Ирак - Япония. 13:30. Кубок Азии
- Кабо-Верде - Мозамбик. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- Вьетнам - Индонезия. 16:30. Кубок Азии
- Сенегал - Камерун. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- Гонконг - Иран. 19:30. Кубок Азии
- "Интер" - "Лацио". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO
- "Иайн" - "Унион". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- Гвинея - Гамбия. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Алавес" - "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Бенфика" - "Боавишта". 22:15. Примейра. MEGOGO
Суббота, двадцатое января
На неделе будет мало АПЛ – суббота частично это компенсирует двумя матчами с потенциальным участием украинцев. Зинченко может сыграть за "Арсенал", а Ярмолюк – за "Брентфорд". Очень надеемся, что до субботы точно выздоровеет Яремчук и сыграет за "Валенсию". Много футбола будет в Германии, обращаем внимание на битву "Лейпцига" и "Байера".
- "Арсенал" - "Кристал Пэлас". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- Алжир - Буркина-Фасо. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Кельн" - "Боруссия" Д. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Рома" - "Верона". 19:00. Серия А. MEGOGO
- Мавритания - Ангола. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Брентфорд" - "Ноттингем". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Валенсия" - "Атлетик". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Байер" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Удинезе" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
- Тунис - Мали. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
Воскресенье, 21-е января
"Барселона" и "Реал" возвращаются в чемпионат Испании после кубковых гастролей. "Жирона" сыграет против кризисной "Севильи". В АПЛ Илья Забарный попытается остановить грозную атаку "Ливерпуля". В Италии команды Малиновского и Коваленко сыграют против команд, которые не блещут – можно проявить себя. Хорошая вывеска в Германии – "Бавария" против "Вердера".
- "Шеффилд" - "Вест Хэм". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Эмполи" - "Монца". 16:00. Серия А. MEGOGO
- Марокко - ДР Конго. 16:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Бавария" - "Вердер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Реал" - "Альмерия". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Борнмут" - "Ливерпуль". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Клермон" - "Страсбур". 18:30. Кубок Франции. MEGOGO
- "Салеринатан" - "Дженоа". 19:00. Серия А. MEGOGO
- Замбия - Танзания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Бетис" - "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Лечче" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Жирона" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO
- ЮАР - Намибия. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
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