Мадридское дерби с перспективами для Лунина, КАН-2024 и насыщенные выходные. Расписание футбола на 15 - 21 января

Первый месяц года сразу подарил нам большой турнир сборных. Бесспорно, Кубок африканских наций в Украине не так популярен, как чемпионат Европы или мира, но все же интересных событий там хватает. Кстати, также проходит Кубок Азии, на который стоит обратить внимание. Параллельно с этим не прекращаются национальные соревнования, где посреди недели приоритет – кубок, а на выходных уже будут чемпионаты. Можем увидеть игру Андрея Лунина против "Атлетико". Об этом и многом другом – ниже в подборке.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, пятнадцатое января

Будет сыгран еще один матч 20-го тура Серии А. В Португалии рекомендуем обратить внимание на матч с участием "Ароуки", за которую выступает наш Богдан Милованов. На КАН-2024 стартуют Сенегал, Камерун и Алжир. Южная Корея сыграет в этот день на Кубке Азии.

Южная Корея - Бахрейн. 13:30. Кубок Азии

Сенегал - Гамбия. 16:00. КАН-2024. MEGOGO

Камерун - Гвинея. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Аталанта" - "Фрозионе". 21:45. Серия А. MEGOGO

Алжир - Ангола. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Гимарайнш" - "Ароука". 22:15. Примейра. MEGOGO

Вторник, шестнадцатое января

В Англии продолжится кубковая эстафета. Нас больше всего будет интересовать во вторник матч "Брентфорда" – есть возможность увидеть Егора Ярмолюка. В чемпионате Италии сыграет грозный и именитый "Ювентус", в Испании внимание привлекают "Севилья" и "Атлетик", которые продолжают борьбу за кубковое признание. Ну и КАН-2024 – Тунис, Мали, ЮАР и тому подобное.

Также есть смысл обратить свое внимание на интересный кубковый матч в Бельгии – "Гент" против "Брюгге".

Буркина-Фасо - Мавритания. 16:00. КАН-2024. MEGOGO

Тунис - Намибия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

Саудовская Аравия - Оман. 19:30. Кубок Азии

"Хетафе" - "Севилья". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Вулверхэмптон" - "Брентфорд". 21:30. Кубок Англии. Setanta Sports

"Ювентус" - "Сассуоло". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Гент" - "Брюгге". 21:45. Кубок Бельгии

Мали - ЮАР. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Атлетик" - "Алавес". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Среда, семнадцатое января

"Жирона" продолжает удивлять не только в чемпионате Испании, но и в национальном Кубке. В среду каталонцы попытаются пройти "Райо Вальекано". Почти параллельно будет матч с участием "Валенсии" нашего Романа Яремчука. В Англии можем увидеть выступление Виталия Миколенко за "Эвертон". И почему бы не добавить изюминку в виде женского Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной"?

Марокко - Танзания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Барселона" - "Реал". 20:00. Суперкубок Испании (женщины). YouTube

"Валенсия" - "Сельта". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Эвертон" - "Кристал Пэллас". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports

ДР Конго - Замбия. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Осасуна" - "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Жирона" - "Райо Вальекано". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO

Четверг, восемнадцатое января

Ох и матч здесь будет. "Атлетико" против "Реала". Ожидаем, конечно, выход Андрея Лунина, но даже если обойдется без него – будет интересно. Мадридское дерби перетянет на себя все внимание, однако не забываем также о КАН-2024, где будут очень яркие по вывеске матчи между Кот-д'Ивуаром и Нигерией, а также Египтом и Ганой. Программа насыщенная.

Сирия - Австралия. 13:30. Кубок Азии

Индия - Узбекистан. 16:30. Кубок Азии

Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау. 16:00. КАН-2024. MEGOGO

Кот-д'Ивуар - Нигерия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

Палестина - ОАЭ. 19:30. Кубок Азии

"Унионистас де Саламанка - "Барселона". 20:30. Кубок Испании. MEGOGO

"Наполи" - "Фиорентина". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO

Египет - Гана. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Пятница, девятнадцатое января

Начнутся очередные туры в Ла Лиге и Бундеслиге. Продолжится КАН-2024. Рекомендуем также обратить внимание на Суперкубок Италии, где сыграют "Интер" и "Лацио". Как всегда, не обделяем вниманием "Бенфику", которая, вероятно, не без Анатолия Трубина будет противостоять "Боавиште".

Ирак - Япония. 13:30. Кубок Азии

Кабо-Верде - Мозамбик. 16:00. КАН-2024. MEGOGO

Вьетнам - Индонезия. 16:30. Кубок Азии

Сенегал - Камерун. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

Гонконг - Иран. 19:30. Кубок Азии

"Интер" - "Лацио". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO

"Иайн" - "Унион". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

Гвинея - Гамбия. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Алавес" - "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGO

"Бенфика" - "Боавишта". 22:15. Примейра. MEGOGO

Суббота, двадцатое января

На неделе будет мало АПЛ – суббота частично это компенсирует двумя матчами с потенциальным участием украинцев. Зинченко может сыграть за "Арсенал", а Ярмолюк – за "Брентфорд". Очень надеемся, что до субботы точно выздоровеет Яремчук и сыграет за "Валенсию". Много футбола будет в Германии, обращаем внимание на битву "Лейпцига" и "Байера".

"Арсенал" - "Кристал Пэлас". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

Алжир - Буркина-Фасо. 16:00. КАН-2024. MEGOGO

"Кельн" - "Боруссия" Д. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Рома" - "Верона". 19:00. Серия А. MEGOGO

Мавритания - Ангола. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Брентфорд" - "Ноттингем". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Валенсия" - "Атлетик". 19:30. Примера. MEGOGO

"Байер" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Удинезе" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

Тунис - Мали. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Воскресенье, 21-е января

"Барселона" и "Реал" возвращаются в чемпионат Испании после кубковых гастролей. "Жирона" сыграет против кризисной "Севильи". В АПЛ Илья Забарный попытается остановить грозную атаку "Ливерпуля". В Италии команды Малиновского и Коваленко сыграют против команд, которые не блещут – можно проявить себя. Хорошая вывеска в Германии – "Бавария" против "Вердера".