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Перспективно для Лунина. Стала известна судьба Кепы в Реала
Мадридцы не готовы платить 20 млн евро за резервиста Куртуа
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По информации The Athletic, "Челси" требует за выкуп Кепы 20 миллионов евро. "Реал" не готов отдавать такие деньги за кипера, которому после выздоровления Тибо Куртуа точно будет отводиться роль резервиста.
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Напомним, арендный контракт Кепы рассчитан до конца сезона. Также недавно была информация, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин готов продлить контракт с клубом, чтобы в очередной раз попытаться навязать конкуренцию Куртуа.
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