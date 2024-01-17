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Перспективно для Лунина. Стала известна судьба Кепы в Реала

Испания
Обновлено

Мадридцы не готовы платить 20 млн евро за резервиста Куртуа

Перспективно для Лунина. Стала известна судьба Кепы в Реала

фото из свободных источников

Новина українською

"Реал", вероятно, не будет выкупать у "Челси" голкипера Кепу Аррисабалагу, который сейчас играет за мадридцев на правах аренды.

По информации The Athletic, "Челси" требует за выкуп Кепы 20 миллионов евро. "Реал" не готов отдавать такие деньги за кипера, которому после выздоровления Тибо Куртуа точно будет отводиться роль резервиста.

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Напомним, арендный контракт Кепы рассчитан до конца сезона. Также недавно была информация, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин готов продлить контракт с клубом, чтобы в очередной раз попытаться навязать конкуренцию Куртуа.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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